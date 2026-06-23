Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особую символичность мероприятию придало место проведения

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске образцово-показательный оркестр Нацгвардии МВД РК провёл торжественное шествие и концерт, посвящённые Дню казахстанской полиции. Музыкальная программа состоялась в рамках проекта GuardNext и собрала жителей и гостей города, сообщает Kazpravda.kz

Сначала по одной из самых узнаваемых городских площадок прошло торжественное шествие военных музыкантов. Затем оркестр представил концертную программу, в которой прозвучали военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу праздника, напомнив о важности служения Отечеству, единства народа и уважения к государственным ценностям.

Выступление вызвало большой интерес у горожан. Прохожие останавливались, снимали происходящее на мобильные телефоны, подпевали знакомым мелодиям и благодарили гвардейцев аплодисментами.

Особую символичность мероприятию придало место проведения. Шествие и концерт прошли на пешеходной улице Конституции Казахстана, которая считается самым длинным Арбатом страны и является кандидатом на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяжённая пешеходная улица в мире.

Мероприятие наглядно продемонстрировало, что Национальная гвардия остаётся неотъемлемой частью общества, а военно-патриотическая культура служит важным фактором укрепления гражданского единства.

Музыкальный проект GuardNext реализуется Нацгвардией на постоянной основе и направлен на популяризацию военно-оркестрового искусства, патриотическое воспитание молодёжи и развитие культурного диалога между военнослужащими и гражданами.

Стоит отметить, что творческий проект с каждым разом расширяет свою географию и привлекает всё больше зрителей по всей стране. Концерты под открытым небом неизменно вызывают большой интерес у жителей регионов, поэтому выступление в Петропавловске было организовано по многочисленным обращениям и приглашению местных жителей.

Сегодня жители нескольких городов Казахстана также выразили заинтересованность в проведении подобных концертов в своих регионах, выступив с инициативой пригласить участников проекта GuardNext.

#праздник #Нацгвардия #оркестр

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