Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

В Национальном университете обороны РК состоялась церемония вручения сертификатов военнослужащим иностранных государств, завершившим интенсивные курсы казахского и русского языков, передает Kazpravda.kz.

Участниками программы стали представители вооружённых сил США, Турции и Франции.

"Курсы были организованы в целях развития международного военного сотрудничества, укрепления профессиональных контактов и совершенствования языковой подготовки зарубежных военнослужащих", - отметили в Минобороны РК.

В церемонии приняли участие Посол США в Казахстане Джули Стаффт, военный атташе Франции в Казахстане полковник Робер Аземан, а также военный атташе Турции в Казахстане полковник Муждат Бекташ.

С приветственным словом к выпускникам обратился начальник Национального университета обороны генерал-майор Бауржан Абжанов. Он поблагодарил преподавателей за высокий уровень подготовки слушателей и подчеркнул значение языкового образования для современного военнослужащего.

"Языковая подготовка – неотъемлемая составляющая формирования современного военнослужащего. Она расширяет его профессиональные возможности, обеспечивает эффективное взаимодействие на международном уровне и способствует выстраиванию конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении и доверии", – подчеркнул он.

В свою очередь Посол США Джули Стаффт отметила важность образовательной инициативы и выразила благодарность руководству университета за организацию обучения. По её словам, майор Эбигейл Блаунт стала первым военнослужащим Вооружённых сил США, прошедшим языковую подготовку в Национальном университете обороны Казахстана.

Интенсивные курсы русского языка также успешно завершили военнослужащие Турции и Франции. Кроме того, ряд представителей турецких вооружённых сил освоил программу изучения казахского языка.