Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Сертификаты выпускникам вручили в Национальном университете обороны РК

Фото: Минобороны

В Национальном университете обороны РК состоялась церемония вручения сертификатов военнослужащим иностранных государств, завершившим интенсивные курсы казахского и русского языков, передает Kazpravda.kz.

Участниками программы стали представители вооружённых сил США, Турции и Франции.

"Курсы были организованы в целях развития международного военного сотрудничества, укрепления профессиональных контактов и совершенствования языковой подготовки зарубежных военнослужащих", - отметили в Минобороны РК.

В церемонии приняли участие Посол США в Казахстане Джули Стаффт, военный атташе Франции в Казахстане полковник Робер Аземан, а также военный атташе Турции в Казахстане полковник Муждат Бекташ.

С приветственным словом к выпускникам обратился начальник Национального университета обороны генерал-майор Бауржан Абжанов. Он поблагодарил преподавателей за высокий уровень подготовки слушателей и подчеркнул значение языкового образования для современного военнослужащего.

"Языковая подготовка – неотъемлемая составляющая формирования современного военнослужащего. Она расширяет его профессиональные возможности, обеспечивает эффективное взаимодействие на международном уровне и способствует выстраиванию конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении и доверии", – подчеркнул он.

В свою очередь Посол США Джули Стаффт отметила важность образовательной инициативы и выразила благодарность руководству университета за организацию обучения. По её словам, майор Эбигейл Блаунт стала первым военнослужащим Вооружённых сил США, прошедшим языковую подготовку в Национальном университете обороны Казахстана.

Интенсивные курсы русского языка также успешно завершили военнослужащие Турции и Франции. Кроме того, ряд представителей турецких вооружённых сил освоил программу изучения казахского языка.

#сотрудничество #военнослужащие #казахский язык

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
LRT в Астане перевёз один миллион пассажиров
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Работник погиб из-за вывала породы на Артемьевской шахте
В Алматы возложили цветы к памятнику жертв политических репрессий
Экспорт растёт, цены повышаются: что происходит с бараниной в Казахстане
В мангистауских степях спасли туристов из Великобритании
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопасности в Актау
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Кто попадет под амнистию в Казахстане разъяснили в МВД
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
ИИ-решения для казахского языка
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Страны ЕАЭС и ЦА обсудили будущее цифровой аккредитации в А…
Казахстан предложил создать сеть индустриальных ИИ-лаборато…
Запуск СПОТ в России обсудили на площадке ЕЭК
Представители бизнеса и госорганов обсудили порядок примене…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]