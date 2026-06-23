Лучшие производства года назвали в Улытау

Участники представили широкий спектр продукции и услуг. Больше всего на выставке было представлено товаров пищевой и швейной промышленности. Это разнооб­разная молочная и мучная продукция, домашний текстиль, одежда в этническом стиле, сувениры. Свои товары также продемонстрировали ведущие предприятия промышленности – от деталей для горно-шахтного оборудования до производственных и автомобильных воздушных фильтров.

– Проведение подобных мероприятий подчеркивает важность поддержки отечественных производителей, развития сельского предпринимательства, а также способствует укреплению экономического потенциала региона, – отметила председатель РПП «Атамекен» по области Улытау Гульмира Каженова. – Выставка предоставила участникам возможность не только продемонстрировать свою продукцию, но и обменяться опытом, установить новые деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и актуальные вопросы развития бизнеса.

И в палате предпринимателей, и сами участники конкурсов уверены, что такие традиционные мероприятия являются одними из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественного бизнеса. Для каждого производителя это важный шаг в развитии и площадка, где можно наладить деловые связи, показать товар лицом. Заодно можно найти вдохновение в идеях коллег, прощупать рынок и оценить конкурентов.

Победителями областного этапа конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» стали ТОО «Ютария LTD», ТОО «Промтест­плюс», ТОО «Руд сервис», ИП «Жандос», ИП «Каби», ИП «Altyn Shanyrak», ИП «Жукенова», ИП «Даркенова», ИП «Qara kush».

Также определен топ-20 участников проекта «Одно село – один продукт». Им предстоит защита проектов перед региональным бренд-комитетом. По итогам презентаций будут определены 10 проектов, которые представят область Улытау на республиканском этапе.