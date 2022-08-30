Игры разума?

Намедни в нескольких регио­нах объявили о кадровых изменениях, которые в будущем могут коснуться… вопроса безопас­ности нашей страны. Вы только не подумайте, что таким образом я гиперболизирую очередную проблему и искусственно нагоняю жути, нет. Речь идет о вполне конкретных решениях, которые могут иметь далекоидущие последствия.

Напомню, Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана высказался о необходимости принятия мер по оптимизации государственных служащих в аппаратах акимов областей и городов республиканского значения с точки зрения их сокращения в зависимости от численности населения регионов, в том числе поручил ограничить количество заместителей акимов. «У акимов не должно быть больше трех заместителей. В исключительных случаях – четыре», – сказал Президент.

Каких замов сокращать (курирую­щих разные секторы экономичес­кой, политической и общественной жизни), каждый глава региона был волен решать сам, исходя из собственного видения значимости того или иного направления. И процесс этого выбора, вольно или невольно, стал своего рода лакмусовой бумагой, которая продемонстрировала уровень политико-стратегического мышления акимов областей.

Говоря выше о вопросах безопас­ности, я имею в виду попавших под сокращение заместителей акимов, курировавших так называемый «идеологический сектор». Кое-кто из глав регионов посчитал, что раз идеологию на хлеб не намажешь и налоги с нее не соберешь, то и без ее куратора можно безболезненно обойтись. Например, как сообщают наши корреспонденты, в Кызылординской области эту работу возложили на плечи руководителя аппарата акима области, а в Восточно-Казахстанской области официальных сообщений о сокращении должности заместителя акима по идеологии не было, однако на сайте акима ВКО эта должность вовсе исчезла.

Лично меня особенно встревожил тот факт, что такая оптимизация прошла в акиматах некоторых северных областей, где идеологическая работа должна не просто сохраняться, а усилиться в разы в условиях нынешней непростой геополитической ситуации. Например, в моей родной Северо-Казахстанской облас­ти в порыве исполнения поручения Президента сократили сразу двух замести­телей акима, и теперь вопросами внутренней политики – образования, здравоохранения, культуры, развитием государственного языка и молодежной политики и т. д. – занимаются разные заместители. Так, вопросы образования, общест­венно-политической ситуации, религии, межконфессионального и межнационального согласия курирует сегодня зам, отвечающий за развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, земельных отношений, стратегического и экономического планирования, развитие бюджета и межбюджетных отношений, налоговой политики, коммунальной собственности, приватизации и ветеринарии. А за здравоохранение, культуру, языковую политику, архивное дело, физическую культуру, спорт и туризм несет ответственность тот же зам, что отвечает за индустриально-инновационное развитие (в том числе привлечение инвесторов для реализации проектов), развитие предпринимательства и цифровизацию.

Как вы думаете, каким направлениям будет придавать первостепенное значение чиновник, всю жизнь занимающийся в основном экономическими вопросами и отвечающий за реальный сектор экономики? Думаю, ответ лежит на поверхнос­ти. Даже если замес­титель акима будет иметь семь пядей во лбу, он при всем желании не сможет объять необъятное. К чему это приведет – даже боюсь загадывать. Наверное, никому не надо объяснять, что идеологичес­кая работа, особенно в северных и приграничных регионах, сегодня важна не меньше, чем битва за очередной урожай или реализация инновационных проектов. Битва за умы и настроения людей – это та же линия фронта, которую мы обязаны держать и укреплять. Мы стали государством, выражая и защищая свои идеалы и убеждения. Поэтому, как бы это пафосно ни звучало, но в сегодняшнем мире, когда война идеологий не знает границ и не признает правил, оставлять этот фронт без «офицеров», по крайней мере, недальновидно и опасно.