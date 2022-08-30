Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Мелодии Алматы
Под звуки домбры
Новый Казахстан: значение и смысл конституционной реформы
Ангиографическая операционная
Гарантия суверенитета
Для особенных детей
Без формализма и двойных стандартов
Скорая помощь в достатке
«Дедушки» – бомба, «бабушки» – огонь!
В поддержку мастеров пера
Игры разума?
Меняемся вместе с Конституцией
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Тонкая красная нить инфоцыганства
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Хроники коммунальной реформы
Тюлени стали чаще нападать на отдыхающих в Актау
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Прогноз урожая пшеницы озвучили в Правительстве Казахстана
Не только пить, но и платить
Президенту представили прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
Аэропорт, гостиницу и ТРЦ "заминировали" в Нур-Султане
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Все лето в водной блокаде
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК