Их имена известны миллионам

Первый

Жумекен Нажимеденов – автор текста Государственного гимна Рес­публики Казахстан. Он является уроженцем атырауских степей, появился на свет в ауле Кошалак Курмангазинского района.

Начинал свой трудовой путь простым рабочим на карагандинской шахте. Позже он все же ступил на литературную стезю. Во второй половине 1950-х и начале 1960-х годов стихотворения Жумекена Нажимеденова часто появлялись на страницах респуб­ликанской печати. Первый лирический сборник поэта «Нива» вышел в 1961 году. За сборники стихов и поэм «Свет и тепло», «Нет, нельзя забывать!» поэт удос­тоен премии Ленинского комсомола Казахстана. Произведения поэта были переведены на несколько иностранных языков.

Текст песни «Мой Казахстан», написанный Жумекеном Нажимеденовым, был утвержден в качестве гимна в 2005 году. По словам его супруги Насип-апай, это стихотворение было написано 50 лет назад, в 1956 году, в Алматы, в доме известной кобызистки Гулсары Бирмановой. Жумекен Нажимеденов рано ушел из жизни. Сейчас его именем назван аул Курмангазинского района в его родной Атырауской области. А в центре Атырау в честь автора гимна Казахстана установлена четырехметровая скульптура поэта.

Феномен

Певец, обладавший уникальным голосом, первый контратенор в СССР Эрик Курмангалиев родился в 1959 году в городе Кульсары Атырауской области. Тогда этот населенный пункт еще не обрел статус города, но именно там были сосредоточены основные нефтяные месторождения Западного Казахстана.

Эрик начал петь очень рано, особенно любил песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец. А потом, лет в двенадцать, увлекся классической музыкой. Первый опыт сценичес­кого искусства получил в средней школе им. Кирова в Гурьеве (Атырау), играя мачеху Золушки в школьном драмкружке.

Живший на периферии провинциального города, мальчик не задумывался о собственной исключительности. А когда

приехал в Алматы поступать в консерваторию, поразил всех своим голосом. Курмангалиев был обладателем необычного голоса – мужского альта, что позволяло исполнять женские партии.

За свою недолгую жизнь – певец ушел из жизни в возрас­те 48 лет – он успел заслужить славу во многих странах мира. Выступ­ления Курмангалиева проходили на ведущих сценах России, Украи­ны, Латвии, Эстонии, Литвы, а также в Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Югославии, Франции, Греции и, конечно же, Казахстана.

В 2019 году в Атырау в честь 60-летия маэстро прошел вечер памяти. В ходе творческого вечера состоялась презентация новой версии книги-альбома «Феномен», рассказывающей о жизни и творчестве Эрика Курмангалиева.

Это история только нескольких известных людей региона. Достойными сыновьями и дочерьми своего края были Каршыга Ахмедья­ров – выдающийся казахский композитор, дирижер, виртуозный домбрист; Хамит Ергалиев – казахский поэт, народный писатель Казахской ССР; Абу Сарсенбаев – народный писатель Казахстана, крупный мастер художественного слова, патриарх нацио­нальной литературы; Нурмухан Жанторин – великий казахский актер и режиссер; Фариза Онгарсынова – поэтесса, народный писатель Республики Казахстан.