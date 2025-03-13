ИИ поможет бизнесу вести налоговый учет самостоятельно и онлайн

Налоги,Правительство,Искусственный интеллект
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В правительстве заслушали ход работ по цифровизации систем налогового и таможенного администрирования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Совещание прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По данным вице-министра финансов Асета Турысова, в настоящее время продолжается интеграция налоговых информационных систем Smart Data Finance, ИСНА и Keden с информационными системами шести госорганов для передачи необходимых данных в информационные системы фискальных органов. Чтобы успеть завершить все тестовые и другие необходимые процедуры по вводу новых налоговых систем до ввода в действие нового Налогового кодекса, все работы по интеграции необходимо завершить как можно скорее. На совещании рассмотрели все препятствующие полноценной интеграции вопросы, по итогам чего вице-премьер поручил госорганам завершить до конца марта все процедурные вопросы.

Запуск в промышленную эксплуатацию ИС Smart Data Finance станет основой для старта работы системы платежей НДС «e-Tamga». Эта система предназначена для проведения платежей по НДС между покупателем и поставщиком, а также при взаиморасчетах с бюджетом. Все платежи по НДС в системе будут производиться только на основе электронных счетов-фактур, что позволит исключить вероятность уклонения от уплаты НДС. Благодаря данной системе возврат НДС будет производиться в течение 15 дней, а не до 150 дней, как сейчас. Это также позволит оградить честный бизнес от недобросовестных рисковых компаний. 

Кроме того, на базе ИС Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА) Министерство финансов совместно с МЦРИАП создают проактивную сервисную модель обслуживания налогоплательщиков. Личный кабинет в ИСНА позволит налогоплательщикам получать услуги и подавать отчетность дистанционно,  заполнять декларации пошагово, с подсказками и проверкой данных. Система обеспечивает двустороннюю связь: можно будет отвечать на уведомления органов госдоходов и загружать документы без визита в налоговую. 

В настоящее время идет поэтапное тиражирование модулей ИСНА, завершить которые планируется во втором квартале. В дальнейшем сервисная модель будет усовершенствована с помощью искусственного интеллекта для создания единого налогового помощника. Виртуальный налоговый ассистент будет обеспечивать налоговое сопровождение бизнеса от открытия и до закрытия, поможет каждому налогоплательщику предзаполнять декларации, давать рекомендации по выбору подходящего налогового режима, оповещать о сроках сдачи деклараций и уплаты налогов.

Кроме того, для повышения потребительской осведомленности о своих правах в части требования фискальных чеков за каждую покупку уже этой весной Минфин планирует возобновить проект Salyq кэшбэк. В прошлом году в рамках пилота Salyq кэшбэк протестировали в Семее и Аккольском районе, с его помощью покупатели получали 2% от суммы покупки при выдаче фискального чека. За 5 месяцев пилотного проекта количество чеков выросло на 222%, а общая стоимость товаров и услуг – на 132%. Начислено 75 млн тенге кэшбэка. Как сообщил Асет Турысов, с 15 марта 2025 года этот проект планируется возобновить, расширив географию на Усть-Каменогорск (ВКО), Жетикаринский район (Костанайская область) и Жаксынский район (Акмолинская область).

#налоги #Правительство #ИИ

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