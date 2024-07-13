Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа

Американский миллиардер ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах, сообщает агентство Bllomberg со ссылкой на источники

Фото: thespeceway.info

По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она "значительна".

Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена.

Напомним пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".

Выборы президента США пройдут 5 ноября.