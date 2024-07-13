Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа

США, Политика
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Американский миллиардер ранее дал понять, что будет голосовать за республиканца на предстоящих президентских выборах, сообщает агентство Bllomberg со ссылкой на источники 

Фото: thespeceway.info

По данным агентства, точная сумма пожертвования Маска неизвестна, однако, согласно источникам, она "значительна".

Ранее Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена.

Напомним пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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