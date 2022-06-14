Культура
Имя казахстанца прогремело на всю Японию

Ведущий солист театра «Астана Опера» Арман Уразов покорил публику Японии. Его имя украсило афиши спектакля выдающегося хореографа Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра.  Наш соотечественник 11 и 12 июня продемонстрировал высокий уровень казахстанского балета, выступив с известной японской труппой Maki Asami Ballet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра. 

Следует отметить, что Арман Уразов представлял Казахстан в Японии по специальному приглашению знаменитого балетмейстера Луиджи Бонино, ассистента Ролана Пети.

- Мы давно знаем Луиджи Бонино, он замечательный человек и профессионал, который уделяет большое внимание мельчайшим деталям танца и музыкальности. В 2016 году он перенес хореографию Ролана Пети – его знаменитого спектакля «Собор Парижской Богоматери» – в «Астана Опера», а затем представил знаменитый балет «Коппелия» Лео Делиба в постановке этого выдающегося хореографа. В Японии меня встретил Луиджи Бонино, и мы вместе репетировали, готовились к выступлению в течение десяти дней, - поделился артист.

Спектакль проходил на сцене престижного Bunka Kaikan Hall в Токио. Ведущий солист «Астана Опера» блестяще исполнил в спектакле роль капитана Феба и завоевал любовь японского зрителя.

- Я очень горжусь тем, что меня пригласили исполнить именно партию Феба, потому что в моем репертуаре также есть роль Фролло в этом спектакле. Это не первое мое выступление за границей в этой партии, наша труппа уже представляла балет «Собор Парижской Богоматери» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Где я также воплотил образ Феба. Конечно, выступать с коллегами, которых видишь каждый день, танцевать с ними на одной сцене – это одно, а работать с незнакомыми артистами – это другое. В этот раз все было еще более ответственно, так как я своим выступлением представлял Казахстан, наш театр и старался показать все свое профессиональное мастерство. Я благодарен художественному руководителю балетной труппы Алтынай Асылмуратовой за ее поддержку, - рассказал ведущий солист театра.

- Сегодня я могу с уверенностью сказать, что казахстанский балет находится на мировом уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что наши артисты выступают за границей, их приглашают для участия в спектаклях и гала-балетах. Это подтверждают и наши прежние успешные гастрольные выступления в Омане, Италии и Испании, а также эта поездка, - подчеркнул Арман в беседе с журналистами.

Япония знаменита разнообразием балетных трупп, одна из них Maki Asami Ballet, которая работала с нашим артистом. Несмотря на то, что это было первое посещение Страны восходящего солнца, артист утверждает, что искусство не имеет границ, и он подружился с зарубежными коллегами уже после первой репетиции.

Напомним, Bunka Kaikan Hall – один из самых престижных залов Токио. В двухдневном спектакле вместе с нашим соотечественником выступила труппа Maki Asami Ballet, а также приглашенные солисты из Франции и Италии.  

- Капитан Феб – одна из самых технически сложных партий. Ведь этот герой находится на сцене от начала до конца спектакля и не отсиживается за кулисами. После вариации он снова танцует вариацию, а потом па-де-де, словом, эта партия требует много сил, как в техническом, так и в эмоциональном плане, - сказал Арман Уразов.

Талантливый танцовщик гармоничен на сцене и с точки зрения актерского мастерства, и с точки зрения хорошей технической подготовки. В копилке его наград – победы в престижных международных конкурсах не только Казахстана, но и Германии. Сегодня он исполняет ведущие партии в балетных постановках театра.

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