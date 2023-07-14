Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля

Госуслуги
95
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Информационные системы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК будут временно недоступны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

16 июля 2023 года c 10:00 до 18:00 по времени Астаны в Комитете госдоходов будут проводиться профилактические работы на оборудовании электропередачи.
 
В это время не будут доступны информационные системы КГД: e-Salyq Business, e-Salyq Azamat, web-портал, Кабинет налогоплательщика «Е-окно», Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), «АСТАНА-1», Централизованные унифицированные лицевые счета (ЦУЛС), Интеграционная шина-2 (ИШ-2) и интеграции с другими государственными органами РК через шлюз и внешний шлюз электронного правительства.
 
В ведомстве принесли извинения за предоставленные неудобства.

#КГД #информационные системы

Популярное

Все
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Далеко не каждое село может похвалиться наличием собственного музея и тем более вековыми памятниками истории и архитектуры
Отечественные историки и археологи готовы претворить в жизнь большой проект – написать подробную историю области Улытау
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Спасатели и полицейские Астаны ежедневно патрулируют пляжи города, чтобы предотвратить трагедии
Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству «Азия в меняющемся мире: повестка для будущего» прошел в Астане
В Казахстане активная и образованная молодежь понимает, что знания, языков в том числе, – это тренд, это будущее
В Темиртау готовятся к новому отопительному сезону и ищут возможность снизить дефицит тепла
У определенной части горожан появился дополнительный шанс ускорить решение жилищного вопроса
Нужно с чего-то начинать
Национальный рейтинг ведущих вузов Казахстана-2023
Три спецоперации провело МВД по задержанию членов ОПГ "Дикого Армана"
Алматинку задержали по подозрению в убийстве семилетней падчерицы
Президент поручил тщательно разобраться в деле об убийстве девочки в Туркестанской области
Тело пропавшей девочки обнаружили в доме ее земляка в Туркестанской области
«Алматы закрыт на ремонт!»
Поэма о трудовом подвиге
Чем старше дама, тем вкуснее борщ!
Весна в сердце
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Пожар в Баянаульском заповеднике вспыхнул из-за молнии
МАЭК снова перестал работать
Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в третий круг Уимблдона-2023
До 42 градусов: синоптики предупредили казахстанцев о сильной жаре сегодня, 7 июля
Четыре человека погибли в ДТП в Актюбинской области
В Астане выбрали самого сильного мужчину
Роман Скляр проверил ремонт тепловых и водопроводных сетей
Роман Скляр посетил Балхашскую ТЭЦ
Рыбакина обыграла вторую соперницу на Уимблдоне-2023
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города

Читайте также

Новый способ забронировать онлайн очередь в ЦОН появился в …
СпецЦОНы временно приостановят работу
Получить страховые выплаты при ДТП стало легче казахстанцам
В казахстанских колледжах начали выдавать дипломы с QR-кодом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]