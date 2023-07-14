Информационные системы Комитета госдоходов не будут работать 16 июля

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

16 июля 2023 года c 10:00 до 18:00 по времени Астаны в Комитете госдоходов будут проводиться профилактические работы на оборудовании электропередачи.



В это время не будут доступны информационные системы КГД: e-Salyq Business, e-Salyq Azamat, web-портал, Кабинет налогоплательщика «Е-окно», Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), «АСТАНА-1», Централизованные унифицированные лицевые счета (ЦУЛС), Интеграционная шина-2 (ИШ-2) и интеграции с другими государственными органами РК через шлюз и внешний шлюз электронного правительства.



В ведомстве принесли извинения за предоставленные неудобства.