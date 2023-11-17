Иностранные компании подписали новые контракты на $1,6 млрд на проекты в Казахстане

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR) с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялись церемонии награждения лучших иностранных инвесторов и подписания контрактов на реализацию новых проектов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

В текущем году награждение лучших инвесторов проходило по 10 номинациям в таких отраслях экономики, как здравоохранение, образование, энергетика, сельское хозяйство и другие.

В частности, были отмечены компании Knauf Group (долгосрочное партнерство), Wabtec Corporation (инвестиционная активность), Eni S.p.A. (устойчивое развитие), Honeywell (инновационное производство), Coca Cola Içecek Kazakhstan (социальная ответственность). 

Кроме того, отраслевые награды вручены представителям АО Aitas KZ – за вклад в развитие потенциала АПК, АО Ordamed – за вклад в развитие здравоохранения, АО «Нобел АФФ» – за вклад в развитие фармацевтической отрасли, Alarko Holding – за вклад в инфраструктурное развитие и АО Alageum Electric – за вклад в развитие человеческого капитала.

На полях KGIR-2023 в присутствии премьер-министра также подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму $1,6 млрд в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции.

Так, компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20. Компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур. Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц. Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей. Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов. Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки. Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.

Справочно: на KGIR (Kazakhstan Global Investment Roundtable) ежегодно собираются руководители крупных промышленных предприятий, представители финансового сектора, политики и эксперты со всего мира. На мероприятие в текущем году прибыли представители Великобритании, Вьетнама, Германии, Канады, Катара, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Чехии и ряда других стран.

 

#экономика #инвестиции #международное сотрудничество

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