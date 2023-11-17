Казахстан заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций до 2029 года – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в VI Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable), на котором ежегодно собираются руководители крупных промышленных предприятий, представители финансового сектора, политики и эксперты со всего мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

За прошедшие годы KGIR зарекомендовал себя в качестве эффективной диалоговой площадки для укрепления сотрудничества между Казахстаном и международным инвестиционным сообществом.

В текущем году на повестке такие темы, как использование инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности, развитие транспортно-логистического потенциала, расширение экспортных возможностей и так далее.

На мероприятие в текущем году прибыли представители Великобритании, Вьетнама, Германии, Канады, Катара, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Чехии и ряда других стран.

Как отметил премьер-министр в своем выступлении, на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.

«В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18% до $28 млрд. За 6 месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка $14 млрд. Стабильность суверенного кредитного рейтинга республики подтверждают международные агентства Fitch, S&P и Moody’s», – сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в своем недавнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. В частности, перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.

«Привлечение инвестиций является ключевым фактором роста. В рамках Национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций», – отметил премьер-министр.

Так, в республике внедряется новая регуляторная политика в сфере предпринимательской деятельности, предусматривающая отмену излишних требований к бизнесу. Благодаря автоматизации систем управления рисками с 1 января проверки будут назначаться без человеческого фактора. В новом Налоговом кодексе предусматриваются особые меры по развитию обрабатывающего сектора.

Наряду с этим разрабатывается новая комплексная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Для развития отечественной промышленности планируется довести долю оффтейк-контрактов в закупках до 10%. В целях модернизации инженерно-коммунальных систем реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», в рамках которой в ближайшие 6 лет планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций.

«Для обеспечения проектов качественной инфраструктурой разрабатывается соответствующий Национальный план до 2029 года. В целях привлечения инвестиций в сложные нефтегазовые проекты с этого года внедрен механизм финансового стимулирования в рамках Улучшенного модельного контракта. Для инвестпроектов в приоритетных отраслях стоимостью свыше $50 млн существует возможность заключения Соглашения об инвестициях, гарантирующего стабильность казахстанского законодательства в течение 25 лет. На сегодняшний день подписано 6 таких соглашений на $1,5 млрд», – озвучил Алихан Смаилов.

Вместе с тем в Казахстане введено Соглашение об инвестиционных обязательствах, гарантирующее стабильность налогового законодательства на 10 лет при инвестировании на сумму более $500 млн.

«В целях эффективного мониторинга и контроля реализации инвестпроектов сформирован Общенациональный пул. В него включено порядка 1000 проектов на сумму более $69 млрд», – подчеркнул премьер-министр.

Он также добавил, что для развития кластеров глубокой переработки, направленных на экспорт и импортозамещение, ведется работа по реализации более 20 крупных проектов. Параллельно с этим создается Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая обеспечит интеграцию всех госорганов в единую онлайн-систему привлечения, реализации и мониторинга инвестпроектов.

Алихан Смаилов напомнил, что сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы. В стране также работает Международный финансовый центр «Астана», который является уникальной бизнес-площадкой, предоставляющей для бизнеса беспрецедентные услуги в регионе.