Интересы польской диаспоры в Казахстане полностью учтены – посол Польши в РК
Ксения Воронина
Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял посла Польши в Казахстане Яцека Ключковского, который заявил о важности активизации парламентских обменов на высоком уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента.
Как сообщается, по просьбе польского посла спикер Сената ознакомил его с предвыборной ситуацией в Казахстане, ходом реализации программы "Нурлы жол", предстоящим празднованием 20-летия Ассамблеи народа Казахстана.
Особое внимание дипломата Токаев обратил на содержание пяти институциональных реформ, сформулированных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым на Съезде партии "Нур Отан". Он также поделился своим видением региональной ситуации и проинформировал посла о деятельности Евразийского экономического союза, а также Шанхайской организации сотрудничества.
В свою очередь посол Польши высоко оценил работу Ассамблеи народа Казахстана, ставшей, по его мнению, важным институтом, деятельность которого направлена на укрепление единства многонационального народа Казахстана.
"Интересы многотысячной польской диаспоры полностью учтены, что свидетельствует об эффективности работы АНК, которую возглавляет лично Глава государства. Президент Казахстана проводит разумную и дальновидную национальную политику, что очень важно в свете трагических событий в различных регионах мира", – подчеркнул Яцек Ключковский.
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