​Интересы простых граждан

Столичная команда кандидата в Президенты РК от Коммунистической Народной партии Казахстана посетила ТОО «Астанинский электротехнический завод».

Руководитель предвыборного штаба кандидата Жамбыла Ахметбекова в Нур-Султане Нурдаулет Оразханов, об­щаясь с коллективом завода, рассказал, что сегодня КНПК имеет места в Мажилисе, на государственном уровне ведет работу по защите интересов простого народа. Пар­ламентская фракция «Народные коммунисты» постоянно проводит работу с населением, рассматривая их жалобы и делая депутатские запросы в государственные органы и министерства по самым животрепещущим вопросам социального характера.

Кандидат, партия и ее фракция в Мажилисе продолжат добиваться того, чтобы в цент­ре госполитики Казахстана стоял человек труда.

Глава столичного штаба кандидата Жамбыла Ахметбекова презентовал предвыборную программу, кратко изложив все направления платформы. Он отметил, что КНПК всегда ставила и будет ставить своим приоритетом заботу об интересах простых граждан.

Участники с интересом ­выслушали кандидата, пос­ле чего задали ряд вопросов. В том числе интересовались с чем связан постоянный рост цен на продукты и товары первой необходимости, говорили о качестве медицинского обслуживания, об отсутствии собственного жилья, пенсионной системе и в целом экономической ситуации в мире и стране.

В завершение встречи Нурдаулет Оразханов призвал каждого гражданина принять участие в голосовании 9 июня.