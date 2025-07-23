Ставка на развитие обрабатывающей промышленности

О текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития доложил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков. По его словам, доля горно-металлургического сектора в ВВП составляет 8%, объем выпускаемой продукции превышает 14 трлн тенге. В ГМК занято около 224 тыс. человек.

В 2024 году в отрасль было инвестировано более 1,7 трлн тенге. Производительность труда выросла на 9,4%, достигнув 102 тыс. долларов на одного работающего. Как отметил вице-министр, в текущем году переработку меди планируется­ увеличить вдвое, алюминия – в полтора, свинца – в 2,3 раза и цинка – на 11%.

– Меры по обеспечению отечест­венных производителей базовыми металлами помогают загрузке действующих предприятий, выпускающих продукцию средних и высоких переделов. Увеличивается производство медной «катанки», кабельно-проводниковой продукции, аккумуляторов, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров, – проинформировал Олжас Сапарбеков.

Запущены новые проекты по выпуску биметаллических радиаторов отопления годовой мощностью в 15 млн секций, промышленных аккумуляторов производительностью 240 тыс. штук и латунных изделий годовой мощностью в 1 тыс. тонн. За истекшее пятилетие с 5 до 7,5 млн тонн вырос выпуск стали. Введены в эксплуатацию пять заводов по произ­водству строительной арматуры, швеллеров, двутавров и уголков.

Спикер также отметил, что на действующих предприятиях работают над повышением эффективности, обеспечением промышленной безопасности и увеличением производительности труда за счет внедрения цифровых решений. Важные направления этой работы – внедрение цифровых «двойников» фабрик, промышленных роботов, искусственного интеллекта, о чем в свою очередь отчитались руководители крупных компаний отрасли.

Докладывая членам Правительства о цифровизации ГМК, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что в отчетном году гражданам и организациям был обеспечен доступ к 15 госуслугам в горнорудной сфере, из них к 14 – в онлайн-формате. Всего за год оказано 979 млн услуг, из них 919 млн – в электронном виде.

– Горнорудная отрасль демонстрирует устойчивый прогресс в плане автоматизации и повышения доступности госуслуг, – резюмировал при этом руководитель Минцифры.

На примере процедуры по выдаче и переоформлению геологических и горных отводов глава МЦРИАП рассказал, как проводится работа по реинжинирингу бизнес-процессов в ГМК. Теперь этот процесс полностью автоматизирован, подача заявок осуществляется онлайн через Единую платформу недропользования – minerals.e-qazyna.kz. Число этапов сократилось на 45%, административная нагрузка снизилась на 35%.

– Повысились эффективность, прозрачность и удобство процесса, снизилось влияние человеческого фактора. Укрепилось доверие со стороны пользователей благодаря удобному онлайн-процессу, – заключил Жаслан Мадиев.

По словам Премьер-министра Олжаса Бектенова, казахстанская горнодобывающая промышленность обладает высоким экспорт­ным потенциалом. Медь, цинк, железо и алюминий сохраняют востребованность и имеют высокий спрос на мировом рынке; растет значение редких и критически важных элементов.

– В связи с этим в целях диверсификации отечественной экономики делается ставка на развитие обрабатывающей промышленности. Сегодня ее доля в ВВП страны составляет около 14 процентов и превышает добычу на два процента. Мы и далее должны сохранить эту тенденцию, – заявил Премьер-министр.

В числе принимаемых мер – прив­лечение инвестиций в проекты высоких переделов. Так, в текущем году в городе Сарани будет введен завод по выпуску стальных труб на базе продукции компании Qarmet.

Создаются условия для организации пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных компаний-недропользователей. Значительное количество казахстанцев занято в смежных отраслях – МСБ, ориентированном на конечного потребителя. Олжас Бектенов отметил, что для развития таких производств необходимы дополнительные стимулы. Цифровизация отрасли продолжается за счет внед­рения инструментов Индустрии 4.0, автоматизации, использования больших данных и ИИ.

Приоритетное направление работы Правительства – расширение минерально-сырьевой базы. Особое внимание уделяется также вопросам охраны труда металлургов и шахтеров. В связи с этим министерствам промышленности и строи­тельства, экологии и минеральных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям совместно с крупными горно-металлургическими предприятиями поручено обеспечить проведение модернизации действующих производств, внедрение новых технологий, повышение уровня безопасности труда.

Ряд поручений по итогам обсуждения вопроса дан также министерствам промышленности и строительства, науки и высшего образования, фонду «Самрук-Казына».

С акцентом

на квалифицированные кадры

О ситуации в сфере миграции в Казахстане проинформировала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. По ее словам, в стране реализуется Концепция миграционной политики на 2023–2027 годы. На сегодня исполнено 83% намеченных мероприятий, в результате чего сохраняется положительное миграционное сальдо. Это свидетельствует о восстановлении прив­лекательности республики для проживания и работы.

В рамках программы добровольного переселения с 2022 года переселены порядка 28 тыс. человек. В целом удалось в четыре раза снизить отрицательное сальдо миграции в регионах расселения.

Министр сообщила, что в респуб­лике приступили к разработке нового программного документа по развитию миграционной и демо­графической политики до 2030 года. В частности, по ее словам, предлагается создать единую цифровую платформу по трудовой миграции, усилить контроль над незаконной занятостью, теневой экономикой и фиктивными контрактами.

О мерах по систематизации миграционного контроля в стране доложил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, об интеграции информационных систем в сфере миграции – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Премьер-министр заметил, что на фоне глобальных геополитичес­ких изменений вопросы миграции населения имеют важнейшее значение.

– С учетом поручений Главы государства должна быть выстроена строго регулируемая миграционная политика. Необходимо провес­ти аудит нормативной правовой базы, а также проанализировать функционал государственных органов в сфере миграции. Все проб­лемные вопросы с нелегальной миграцией, межрегиональной диспропорцией и отсутствием единого учета потоков мигрантов должны иметь системные и комп­лексные решения, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости ускоренного внедрения цифровых инструментов, включая введение ID-карты мигранта, которая будет оформляться при пересечении границы и позволит обеспечить сквозной мониторинг передвижения иностранных граждан.

До 1 ноября текущего года министерствам труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено обеспечить запуск Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость регулирования деятельности частных агентств, занимающихся трудоустройством казахстанцев за рубежом, в связи с чем поручил до конца года внес­ти законодательные изменения, предусматривающие лицензирование их работы и установление механизмов контроля.

По итогам обсуждения руководитель Правительства дал ряд распоряжений. Так, Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами до 1 октября 2025 года надлежит внести в Правительство проект концепции миграционной и демографической политики Республики Казахстан. МВД и всем заинтересованным госорганам поручено ужесточить меры административной ответственности за нарушение миграцион­ного законодательства, а также в целом усилить безопасность в сфере миграции.

По завершении заседания Правительства состоялась пресс-конференция. На вопросы казахстанских СМИ ответили вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков и представители ведомства.