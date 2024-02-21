Инвестиции в детство

Как сообщили в районном акимате, в новом детском учреждении в поселке Касыма Кайсенова предус­мотрены две группы по 25 мест, возраст ребятишек – от года до шести лет. Есть условия для проведения развивающих занятий, спортивных, музыкальных. Все комнаты просторные, теплые, светлые. Всего в Уланском районе работают три государственных, восемь частных детсадов, а также 23 мини-центра при школах. В целом дошкольным образованием охвачен 1 371 ребенок.