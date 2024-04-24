Ипотека без ажиотажа, прозрачная и понятная очередь на жилье

О том, как к 2030 году обеспечить крышей над головой более миллиона семей, шла речь на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова

Фото: pixabay.com

Никого не оставят за бортом

Само собой, в первую очередь на заседании Правительства обсуждались текущая паводковая ситуация в регионах и меры по защите населенных пунктов от подтоплений. Об этом доложил вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Согласно его информации, в настоящее время в Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация последствий паводков. На западе республики обстановка осложнилась на фоне сбросов воды из Ириклинского водохранилища (Россия) в реку Жайык. На севере страны вода прибывает из Акмолинской области. В областях Абай, Улытау, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской обстановка стабильная, уровень воды в местных реках постепенно снижается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

По словам вице-министра, подтопленными остаются свыше 5 тыс. жилых домов, порядка 18 тыс. дач и тысяча дворовых территорий, а также 91 здание (по данным на 23 апреля).

В зонах ЧС оперативно решаются вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов. Это касается доставки питьевой воды, восстановления энергоснабжения и транспортного сообщения.

– Нынче впервые в практике борьбы с ЧС внедрены новые методы и подходы при спасательных и неотложных работах. К примеру, наведение понтонных мостов в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях, устройство водоотводных каналов в сжатые сроки. Это позволило обеспечить транспортное сообщение и снизить риски подтопления, – подчеркнул Бауыр­жан Сыздыков.

Спикер добавил, что спасатели и привлеченные сотрудники работают круглосуточно в очень тяжелых условиях. По данным на 23 апреля, в ликвидации участвуют свыше 32 тыс. человек, задействовано порядка 5 тыс. единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолетов.

Для проведения непрерывных аварийных и неотложных работ в десяти регионах страны оперативно разбронировано большое количество специальной техники, а также другое имущество.

– В настоящее время по поручению Главы государства акима­тами осуществляются подсчет и выплата материального ущерба пострадавшим. Нами круглосуточно продолжается мониторинг водохранилищ, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан и снижению рисков подтоплений, – заверил Бауыржан Сыздыков.

О проводимых противопаводковых мероприятиях на заседании также доложили акимы западных регионов и Северо-Казахстанской области.

Как отметил глава Правительства Олжас Бектенов, ситуация с паводками в стране постепенно стабилизируется. Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в Петропавловске и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка.

В круглосуточном режиме продолжают работать оперативные штабы в Правительстве, МЧС и регионах. Все проблемные вопросы оперативно рассматриваются, принимаются решения.

Глава Правительства акцентировал внимание отраслевых министров на работе по возмещению ущерба пострадавшим во время паводков.

– Вчера мной подписано пос­тановление, которым утверждены поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. К 100 МРП компенсации будем выплачивать дополнительно до 150 МРП. На эти средства люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду. Обращаюсь к гражданам и призываю всех к спокойствию. Никто не останется без помощи. Все вопросы находятся на личном контроле Президента и на моем контроле, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также сообщил, что будут компенсироваться и потери предпринимателей. Вместе с тем в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется. В этой связи Министерству по ЧС совместно с акиматами поручено продолжить усиленный контроль паводковой обстановки для того, чтобы при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения, Министерству экологии – увеличить количество гидропостов на водоемах и реках.

– Акиматам регионов в кратчайшие сроки необходимо завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений. Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, по дезинфекции и восстановлению, – отметил Премьер-министр.

Министерству промышленности и строительства поручено сформировать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры.

– Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов. Более того, по поручению Главы государства начата масштабная акция «Таза Қазақстан». Хочу напомнить всем слова Президента, что это не разовая акция, не кампанейщина, а постоянная работа по изменению самого подхода к поддержанию порядка, внешнему облику городов и сел, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Строить оперативно и качественно

Как доложил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, для оперативного решения жилищных проблем граждан, пострадавших от паводков, выработаны дополнительные механизмы. В их числе приобретение готового жилья, возможность подбора приобретаемой квартиры самостоятельно, проведение ремонтных работ либо оплата их стоимости, а также возможность применения нетиповых проектов.

Собственники дачных объектов тоже будут обеспечены жиль­ем, если это их единственное жилище.

На сегодня акиматы выбирают земельные участки для новой застройки. В Актюбинской области начато строительство домов, а в Акмолинской, Карагандинской и Костанайской пострадавшие семьи уже получают ключи от нового жилья. Эта работа будет продолжена и в других регионах.

Канат Шарлапаев рассказал также о планах по развитию жилищного строительства в рес­публике и завершению проб­лемных объектов. Так, по его словам, в 2024 году на развитие жилищного сектора направят более 1 трлн тенге, что позволит 64 тыс. граждан улучшить условия проживания.

– К 2030 году планируется построить 111 миллионов квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Более миллиона семей будут обеспечены новым жильем, – сообщил глава МПС.

Для исполнения Плана первоочередных действий Правительства по обеспечению экономического роста в 2024 году планируемый объем ввода жилья

был увеличен с 15,5 млн до 18 млн кв. м. В рамках наделения арендным жильем социально уязвимых слоев населения планируется приобрести более 22 тыс. квартир общей стои­мостью 339 млрд тенге. Кроме того, за счет выпуска государственных ценных бумаг акиматами на сумму 110 млрд тенге запланировано строительство 10 тыс. кредитных квартир.

– В рамках законопроекта по вопросам ведения бизнеса, подписанного Главой государства 6 апреля, акиматам дано право не только строить, но и приобретать кредитное жилье на рынке, что позволит за счет ускоренной оборачиваемости средств ежегодно увеличивать объемы

жилья, – пояснил министр.

Наряду с этим на предоставление льготной ипотеки по ставке от двух до пяти процентов годовых выделен 81 млрд тенге для выдачи порядка 7 тыс. займов.

По ипотечной программе «Отау» со ставкой 9% преду­смотрена выдача 8 тыс. займов на 150 млрд тенге. На 1 мая запланирован запуск новой ипотечной программы, в рамках которой планируется выдать 12 тыс. займов на 300 млрд тенге. И еще по программе «7–20–25» будет выдано порядка 5 тыс. займов на 100 млрд тенге.

Канат Шарлапаев напомнил, что в рамках поручения Главы государства, озвученного на заседании Национального курултая в Атырау, Правительству необходимо в разы нарастить объе­мы предоставляемого аренд­ного жилья с правом выкупа и запустить новую льготную программу.

В рамках этой работы акима­ты будут выкупать у частных застройщиков первичное жилье

максимальной площадью 80 кв. м. Правительством утверж­дены соответствующие нормы, и с мая начнется финансирование механизма приобретения арендного жилища с правом его последующего выкупа.

Вместе с тем в Мажилисе Парламента РК рассматривается законопроект, предоставляющий очередникам право приватизации арендного жилья.

Кроме того, «Отбасы банк» с мая запустит новую льготную программу с первоначальным взносом 20% по ставке 7% годовых для социально уязвимых граждан и по 9% годовых для остальных категорий граждан. В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов.

Говоря о решении проблем долевого участия в жилищном строительстве, министр сообщил, что в восьми регионах страны насчитывается 39 проб­лемных объектов. Для их завершения государство принимает необходимые меры по выделению финансирования и поис­ку инвесторов. Так, по итогам первого полугодия в Астане планируется завершить девять объектов долевого строительства и выдать ключи 484 семьям.

Для недопущения роста чис­ла проблемных объектов будет усилено госрегулирование. Предлагается ввести запрет на заключение предварительных договоров, увеличить штрафные санкции (с 300 до 2 000 МРП), запретить рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков, осуществление сделок по купле-продаже строящегося жилья в безналичной форме. Эти предложения находятся на рассмотрении в заинтересованных госорганах.

Заслушав доклады акимов ряда регионов, Премьер-министр Олжас Бектенов подчерк­нул, что в настоящее время в очереди на жилье стоят более 650 тыс. граждан. В 2023 году акиматы регионов начали проверять заявителей на соответствие требованиям для участия в жилищной программе. В Акмолинской области было выявлено порядка 16 тыс. недобросовестных граждан, в Шымкенте – более 36 тыс. человек. При этом лишь малая часть граждан, не имеющих прав на получение жилья от государства, исключена из очереди.

Премьер-министр поручил акиматам актуализировать спис­ки до конца первого полугодия и в дальнейшем вести мониторинг реализации жилищной программы.

– Все должно соответствовать установленным правилам. Зачис­ление в очередь надо сделать прозрачным и понятным, – поручил Олжас Бектенов.

Согласно условиям программы «Отау» «Отбасы банка», казах­станцы смогут оформить жилищный кредит на 30 млн тенге для Астаны и Алматы, 18 млн тенге для остальных регионов под 9% годовых и 7% – для социально уязвимых слоев населения. По данным на 18 апреля, банком принято 18 729 заявок на участие

Для сдерживания роста цен на недвижимость объекты застройщиками будут размещаться на платформе «Баспана Маркет» только по итогам согласования залоговой стоимости. Запуск новых жилищных программ позволит увеличить спрос на недвижимость.

В связи с этим министерствам промышленности, торговли совместно с Агентством по защите конкуренции поручено в месячный срок принять необходимые меры по недопущению ажиотажа на рынке недвижимости и строительных материалов.

Отдельный вопрос, на котором акцентировал внимание Олжас Бектенов, – качество возводимых объектов. Проблемы, которые обнаруживаются после заселения в сданное жилье, должны решаться застройщиками.

– Строительные компании обязаны четко исполнять взятые на себя обязательства и не допускать низкого качества строи­тельства, а при выявлении недостатков – оперативно их исправлять. Министерству промышленности и строительства совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок надлежит разработать законодательные поправки по ужес­точению мер воздействия на застройщиков и должностных лиц за незаконное строительство. Необходимо внести их в проект Строительного кодекса, – поручил Олжас Бектенов

Премьер-министр отметил, что для решения проблемы долгостроев и своевременного ввода жилья важно обеспечить эффективный контроль законности строительства. Для этого Министерству промышленнос­ти и строительства совместно с регионами поручено до 1 июня провести ревизию всех строящихся объектов на предмет их законности и наличия документации.

По итогам ревизии в течение месяца необходимо актуализировать ранее принятую «дорожную карту» по завершению проблемных объектов.

– А главное – обеспечить жесткий контроль по вводу всех домов в срок, – отметил глава Правительства.

Дополнительно акиматам регионов поручено проанализировать перспективы развития населенных пунктов для эффективного решения наиболее актуальных проблем – подведения коммуникаций, обеспечения социальной инфраструктурой.

Особое внимание также поручено уделить строительству в природоохранных и сейсмоопасных зонах.