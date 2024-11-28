«Исключений нет ни для кого»: МВД усилило меры по борьбе с коррупцией

Закон и Порядок
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Министерство внутренних дел РК сообщило об усилении мер по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Наш главный принцип — закон и порядок. Департамент собственной безопасности МВД активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы. Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских. Сотрудники оснащены «смартжетонами», которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований.

Кроме того, используется система, анализирующая данные из камер видеонаблюдения, интегрированная с искусственным интеллектом. Это позволяет выявлять любые нарушения и оперативно реагировать на них. Работа полиции направлена на обеспечение неотвратимости наказания для каждого нарушителя закона, вне зависимости от его статуса, должности или положения. Исключений нет.

Необходимо учесть, что патрульные полицейские строго выполняют требования закона. Любое противоправное действие с их стороны влечет за собой строгие последствия. Призываем граждан соблюдать закон, выполнять законные требования полицейских и не принимать попытки подкупа должностных лиц.

Хочу напомнить, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках него работа в данном направлении будет еще больше усилена. Если вы стали свидетелями некорректного поведения сотрудников, вы можете сообщить об этом в департамент собственной безопасности МВД или на телефон доверия 1402. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность, правопорядок и справедливость в нашем обществе», — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

 

#МВД #коррупция #борьба

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