И это действительно так: уже невозможно представить современные правоохранительные органы без активного применения современных технологий. Их спектр ширится из года в год. Взять для примера проект «Цифровое око». Официальные цифры гласят: по стране функционируют более 1,5 млн камер, 400 тыс. из них подключены к центрам оперативного управления (ЦОУ).

Эти камеры покрывают преимущественно крупные объекты – вокзалы, аэропорты, ТРЦ и рынки, но ими также оснащены школы, мечети, подъезды, лифты и общественный транспорт. Самый актуальный столичный проект – «Цифровой купол Астаны».

– На высотных зданиях установлено пять сверхмощных видео­камер: две камеры расположены в комплексе «Абу-Даби» и по одной – на здании Казтелерадио, в жилых комплексах «Престиж» и «Томирис». Они позволяют получать качественное изображение и вести контроль за объектами и событиями, находящимися или происходящими в радиусе 10 километров, – рассказал начальник департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго.

Активно используется столичными стражами порядка модуль по распознаванию лиц. Соответствующая камера установлена в аэропорту Астаны, и в режиме реального времени сотрудникам ЦОУ поступает уведомление (со звуковым сопровождением) об обнаружении субъекта, находящегося в розыске например. Поиск людей при помощи сис­темы наблюдения можно вести и задав конкретные параметры – примерный возраст, гендерную принадлежность, обозначив особенности внешности.

Еще одна современная разработка на страже столичной безопасности – анималистический робот-полицейский. Совсем недавно в Министерстве внутренних дел представили нового сотрудника – роботизированного пса, готового охранять общественный порядок.

Робот прибыл к нам из Китая, а «познакомились» с ним казахстанские стражи порядка на полицейском форуме в Дубае. Решили протестировать в наших реалиях, заказали демоверсию. Разработчики прислали полноценный образчик – полностью роботизированный комплекс. Клички у робота-полицейского нет, в обиходе у наших полицейских он пока просто «собачка».

«Собачка» может использоваться как на улицах, так и в помещениях. Для «обкатки» наши правоохранители планируют использовать «питомца» в аэропорту столицы. Сотрудник полиции должен его контролировать при помощи специаль­ного пульта управления с

мини-камерой. Но ему вовсе не обязательно держать служебного пса на поводке: робот-полицейский может спокойно в одиночку патрулировать вверенную ему зону, транслируя происходящее вокруг него на монитор в центр оперативного управления.

В случае несанкционированного сбора граждан робот может воспроизводить звуковое предупреждение с призывом разойтись, способен поддерживать общественный порядок – вдруг кто-то курит в неположенном месте, эту сцену также увидят полицейские.

В чем очевидный плюс подобного «живого» устройства? Все просто: люди не смогут пройти мимо такого «пса», обязательно будут рассматривать. Что исключительно на руку стражам правопорядка: потенциально в «морду» робота, в которую вмонтирована камера с прямой транс­ляцией, может посмотреть и находящийся в розыске преступник. Система тут же считает его портретные данные и отправит уведомление об обнаружении.

Уровень безопасности на дорогах и сознательность водителей также поднимаются за счет применения новых технологий. В частности, на страже порядка стоят беспилотные летательные аппараты, но пока в тестовом режиме. БПЛА будут помогать полицейским разыскивать транс­портные средства, угнанные или покинувшие место ДТП. Проект реализуется МВД совместно с АО «Казахтелеком».

Мониторинг с воздуха позволит не просто оперативнее выявлять нарушителей и передавать информацию наземным нарядам – он будет работать на профилактику, снижая уровень аварийности и укрепляя дорожную дисциплину.

К слову, у летающих помощников есть и еще одна суперспособность – вычислять на дороге уставших водителей. Алгоритм прост: если машина движется без остановки более восьми часов, БПЛА уведомляет наряд полиции, что транспорт едет без остановок слишком долго. Полиция же может остановить для профилактики, убедиться, как себя чувствует водитель. Такой подход сейчас масштабируют по всей стране на республиканских трассах.

Особая разработка – дроны с газоанализаторами. Им под силу обнаруживать тайники, закладки с синтетическими нар­котиками, которые испускают пары, невидимые глазу, но легко различимые чувствительными датчиками с воздуха. Вообще, как отметили в ведомстве, беспилотные летательные аппараты все увереннее становятся важной частью масштабной цифровизации системы безопасности, и их возможности будут расширяться.

Все эти меры положительно сказываются на безопасности столицы. С начала года уровень преступности в городе снизился на 10% благодаря усилению законодательных инициатив и активному использованию современных цифровых технологий.