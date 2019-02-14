Летопись «Казправды»
История на хрупких страницах
Раушан Шулембаева
Изначально «Известия Киргизского края» издавались раз в неделю, по четвергам, как орган Киргизского (так в те годы большевики называли Казахстан) правительства, а затем – Краевого военно-революционного комитета. Первый выпуск официальной печатной газеты республики сегодня представляет огромный интерес как своеобразное зеркало ушедшей эпохи и политического строя, источник сведений об исторических событиях, экономике, культуре начала ХХ века.