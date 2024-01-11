История жизни – в истории страны Статьи 11 января 2024 г. 2:20 1 Екатерина Бескорсая Документальную короткометражку об известном казахстанском враче, одном из деятелей «Алаш» Халеле Досмухамедове сняли студенты Экибастузского медицинского колледжа. фото предоставлено Экибастузским медицинским колледжем Творческая студенческая работа стала частью их подготовки к республиканской научно-практической конференции, посвященной 140-летию Халела Досмухамедова и 110-летию газеты «Казах». Будущие медики из Экибастуза в конце прошлого года участвовали в этой большой конференции с несколькими проектами. Возможно, кого-то удивит, что юбилейной дате уделили так много внимания студенты медицинского колледжа, но на самом деле в этом нет ничего удивительного. – Именно в газете «Казах» в начале прошлого века активно публиковались врачи, которые стали основоположниками отечественной системы здравоохранения. Статей по медицине было много. Кроме того, врачи в то время были действительно общественными лидерами, просветителями, авторитетными гражданами, поэтому их материалы часто появлялись на страницах периодики, – рассказывает преподаватель спецдисциплин Экибастузского медицинского колледжа Гульнар Окасова. Одной из важнейших тем в медицинской рубрике газеты «Казах» в то время было участие первых врачей-казахов в профилактике и лечении чумы. – С 1913 по 1918 год в газете было целое направление по освещению санпросветработы в борьбе с эпидемиями, – говорит студентка Элонна Синнер. – Например, в 1914 году в 55-м номере вышла статья Миржакыпа Дулатова о недавно состоявшемся съезде чумологов. На нем с содержательным докладом выступил уездный врач Давлетшах Кусябгалиев. Он рассказал в том числе о результатах работы первой противочумной лаборатории в Казахстане. В том же году газета публикует обращение для казахского и русского населения одного из первых врачей-казахов начала ХХ века, в будущем – видного общественного деятеля, просветителя, организатора высшей школы и системы здравоохранения Казахстана Халела Досмухамедова, посвященное профилактике и способам лечения чумы. Следом газета размещает его практическое руководство «Как бороться с чумой среди киргизского населения». – Это была полнейшая работа по действиям санэпидслужбы и других медицинских работников, местной власти, милиции при возникновении очага чумы: по незамедлительному выявлению больных, открытию специальной изолированной больницы и организации лечения, дезинфекции одежды, жилища, организации комплекса карантинных мер, порядку захоронения умерших и не только. Причем руководство было изложено в соответствии с международными требованиями и получило распространение в будущем по всему Советскому Союзу. Впрочем, оно не потеряло своей актуальности до сих пор. И когда наша страна столкнулась с пандемией коронавируса, именно эта работа Халела Досмухамедова и его книга о карантине, признанная во всем мире, помогали нашим санэпидемиологам на первых порах организовывать правильные карантинные мероприятия в соответствии с медицинскими требованиями, – рассказывает Гульнар Окасова. Так что совсем не удивительно, что именно эта знаковая фигура привлекла внимание студентов, когда они готовились к конференции. Решив не ограничиваться привычным форматом докладов и презентаций, студенты отделения «Лечебное дело» начали работу над документальным фильмом. – Как-то у нас была лекция по инфекционным заболеваниям, которую читал директор нашего колледжа Оразалы Адиевич Алькебаев. Он очень подробно и интересно рассказывал о Халеле Досмухамедове. Как тот в 12 лет поступил в Уральское войсковое реальное училище, которое окончил с отличием по двенадцати предметам из тринадцати, включая немецкий и французский языки. Как в 1903 году 20-летний парень, сдав экзамен по латинскому языку, поступил в Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, и спустя шесть лет он был удостоен звания лекаря с отличием. После окончания академии Халел служил военным врачом, а с 1913 по 1918 год работал участковым врачом в Темирском уезде Уральской области, – рассказывает студент Расул Абдрахманов, который в итоге и сыграл главного героя. – И тогда мы точно решили снимать короткометражку об этой личности, чтобы удовлетворить и свой интерес, и заинтересовать своих сверстников историей Казахстана начала ХХ века, ведь Халел Досмухамедов был одним из важных деятелей «Алаш». Началась кропотливая работа, потому что материалов о жизни и деятельности Халела Досмухамедова не так уж много. Что-то нашли в Интернете, что-то в библиотеке – очень выручила книга исследователя Алихана Досаханова «Первые: врачи Алаш». Из нее студенты узнали, что Халел Досмухамедов – один из инициаторов и активный участник Второго Общеказахского съезда в декабре 1917 года в Оренбурге, где было объявлено об образовании Казахской автономии и сформировано правительство – Всеказахский народный совет «Алаш Орда». Врач был избран членом этого правительства. Авторитет его был настолько сильным, что в марте 1918 года именно Халел Досмухамедов вместе с юристом Джаханшой Досмухамедовым ездил в Москву для переговоров с Совнаркомом, добился там приема у Ленина и продвинул вопрос о создании автономной области в Казахском крае. И в 1920-х годах он вел многогранную деятельность, выступая в качестве просветителя, педагога, ученого-медика, филолога, историка, исследователя фольклора, издателя. В 1927-м Досмухамедов издает фундаментальный учебник для школ второй ступени и техникумов по анатомии и физиологии человека. Автор представил 167 рисунков и дал русско-казахский словарь 466 анатомических терминов, он обогатил казахский язык медицинскими научными терминами. В 1929 году Халел Досмухамедов утвержден профессором, а затем проректором Казахского педагогического института. Но жернова репрессий не миновали судьбу этого видного представителя научной казахской интеллигенции: в 1931 году Халел Досмухамедов был осужден вместе с лидерами Алаш Орды, три года провел в ссылке в Воронеже, где при этом продолжал работать врачом. Летом 1938 года был повторно арестован НКВД и обвинен как «активный участник национал-фашистской организации». Спустя год он умер в алматинской тюремной больнице от туберкулеза. Реабилитирован Халел Досмухамедов только в 1958 году. – Как видите, жизнь нашего героя была по-настоящему насыщенной, а его фигура – значимой для казахстанской истории, – рассказывает студент Ибрагим Токтаров, сыгравший Алихана Бокейхана. – Мы постарались выбрать важные моменты для фильма, чтобы зритель смог погрузиться в атмосферу той эпохи и понять силу личности Халела Досмухамедова. Самым сложным было воссоздать детали того времени – реквизиты и вещи периода СССР искали у бабушек и дедушек. Очень помогла наш куратор Гульнар Каниятовна Окасова. К слову, наставник молодых людей отмечает их заинтересованность и активность. Гульнар Каниятовна с гордостью рассказывает о достижениях своих студентов в учебе, творчестве (группа активистов регулярно и успешно участвует в танцевальных конкурсах): – Меня невероятно радует, что наша молодежь – это неравнодушные казахстанцы. Мои ребята выбрали важную профессию, решили связать свою жизнь с медициной, но они не ограничивают себя площадкой колледжа, – говорит она. – Уверена, что все они будут достойными продолжателями традиций, которые когда-то заложил в том числе и Халел Досмухамедов. #медицина #студенты #Экибастуз #история #врач #Алаш #Халел Досмухамедов #короткометражка