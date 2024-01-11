История жизни – в истории страны

Творческая студенческая работа стала частью их подготовки к республиканской научно-практической конференции, посвященной 140-летию Халела Досмухамедова и 110-летию газеты «Казах». Будущие медики из Экибастуза в конце прошлого года участвовали в этой большой конференции с несколькими проектами. Возможно, кого-то удивит, что юбилейной дате уделили так много внимания студенты медицинского колледжа, но на самом деле в этом нет ничего удивительного.

– Именно в газете «Казах» в начале прошлого века активно публиковались врачи, которые стали основоположниками отечественной системы здравоохранения. Статей по медицине было много. Кроме того, врачи в то время были действительно общественными лидерами, просветителями, авторитетными гражданами, поэтому их материа­лы часто появлялись на страницах периодики, – рассказывает преподаватель спецдисциплин Экибастузского медицинского колледжа Гульнар Окасова.

Одной из важнейших тем в медицинской рубрике газеты «Казах» в то время было участие первых врачей-казахов в профилактике и лечении чумы.

– С 1913 по 1918 год в ­газете было целое направление по осве­щению санпросветработы в борьбе с эпидемиями, – говорит студентка Элонна Синнер. – Например, в 1914 году в 55-м номере вышла статья Миржакыпа Дулатова о недавно состоявшемся съезде чумологов. На нем с содержательным докладом выступил уездный врач Давлетшах Кусябгалиев. Он рассказал в том числе о результатах работы первой противочумной лаборатории в Казахстане.

В том же году газета публикует обращение для казахского и русского населения одного из первых врачей-казахов начала ХХ века, в будущем – видного общественного деятеля, просве­тителя, организатора высшей школы и системы здравоохранения Казахстана Халела Дос­мухамедова, посвященное профилактике и способам лечения чумы. Следом газета размещает его практическое руководство «Как бороться с чумой среди киргизского населения».

– Это была полнейшая работа по действиям санэпидслужбы и других медицинских работников, местной власти, милиции при возникновении очага чумы: по незамедлительному выявлению больных, открытию специальной изолированной больницы и организации лечения, дезинфекции одежды, жилища, организации комплекса карантинных мер, порядку захоронения умерших и не только. Причем руководство было изложено в соответствии с международными требованиями и получило распространение в будущем по всему Советскому Союзу. Впрочем, оно не потеряло своей актуальности до сих пор. И когда наша страна столк­нулась с пандемией коронавируса, именно эта работа Халела Досмухамедова и его книга о карантине, признанная во всем мире, помогали нашим санэпидемиологам на первых порах организовывать правильные карантинные мероприятия в соответствии с медицинскими требованиями, – рассказывает Гульнар Окасова.

Так что совсем не удивительно, что именно эта знаковая фигура привлекла внимание студентов, когда они готовились к конференции. Решив не ограничиваться привычным форматом докладов и презентаций, студенты отделения «Лечебное дело» начали работу над документальным фильмом.

– Как-то у нас была лекция по инфекционным заболеваниям, которую читал директор нашего колледжа Оразалы Адиевич Алькебаев. Он очень подробно и интересно рассказывал о ­Халеле Досмухамедове. Как тот в 12 лет поступил в Уральское войсковое реальное училище, которое окончил с отличием по двенадцати предметам из тринадцати, включая немецкий и французский языки. Как в 1903 году 20-летний парень, сдав экзамен по латинскому языку, поступил в Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, и спустя шесть лет он был удостоен звания лекаря с отличием. После окончания академии Халел служил военным врачом, а с 1913 по 1918 год работал участковым врачом в Темирском уезде Уральской области, – рассказывает студент Расул Абдрахманов, который в итоге и сыграл главного героя. – И тогда мы точно решили снимать короткометражку об этой личнос­ти, чтобы удовлетворить и свой интерес, и заинтересовать своих сверстников историей ­Казахстана начала ХХ века, ведь Халел Досмухамедов был одним из важных деятелей «Алаш».

Началась кропотливая работа, потому что материалов о жизни и деятельности Халела Досмухамедова не так уж много. Что-то нашли в Интернете, что-то в библиотеке – очень выручила книга исследователя Алихана Досаханова «Первые: врачи Алаш».

Из нее студенты узнали, что ­Халел Досмухамедов – один из инициаторов и активный участник Второго Общеказахского съезда в декабре 1917 года в Оренбурге, где было объявлено об образовании Казахской автономии и сформировано правительство – Всеказахский народный совет «Алаш Орда». Врач был избран членом этого правительства. Авторитет его был настолько сильным, что в марте 1918 года именно Халел Досмухамедов вместе с юристом Джаханшой Досмухамедовым ездил в Москву для переговоров с Совнаркомом, добился там прие­ма у Ленина и продвинул вопрос о создании автономной области в Казахском крае.

И в 1920-х годах он вел много­гранную деятельность, выступая в качестве просветителя, педагога, ученого-медика, филолога, историка, исследователя фольклора, издателя. В 1927-м Досмухамедов издает фундаментальный учебник для школ второй ступени и техникумов по анатомии и физиологии человека. Автор представил 167 рисунков и дал русско-казахский словарь 466 анатомических терминов, он обогатил казахский язык медицинскими научными терминами.

В 1929 году Халел Досмухамедов утвержден профессором, а затем проректором Казахского педагогического института.

Но жернова репрессий не миновали судьбу этого видного представителя научной казахской интеллигенции: в 1931 году ­Халел Досмухамедов был осужден вмес­те с лидерами Алаш Орды, три года провел в ссылке в Воронеже, где при этом продолжал работать врачом. Летом 1938 года был повторно арестован НКВД и обвинен как «активный участник национал-фашистской организации». Спустя год он умер в алматинской тюремной больнице от туберкулеза. Реабилитирован Халел Досмухамедов только в 1958 году.

– Как видите, жизнь нашего героя была по-настоящему насыщенной, а его фигура – значимой для казахстанской истории, – рассказывает студент Ибрагим Токтаров, сыгравший Алихана Бокейхана. – Мы постарались выбрать важные моменты для фильма, чтобы зритель смог погрузиться в атмосферу той эпохи и понять силу личности Халела Досмухамедова. Самым сложным было воссоздать детали того времени – реквизиты и вещи периода СССР искали у бабушек и дедушек. Очень помогла наш куратор Гульнар Каниятовна Окасова.

К слову, наставник молодых людей отмечает их заинтересованность и активность. Гульнар Каниятовна с гордостью рассказывает о достижениях своих студентов в учебе, творчестве (группа активистов регулярно и успешно участвует в танцевальных конкурсах):

– Меня невероятно радует, что наша молодежь – это неравнодушные казахстанцы. Мои ребята выбрали важную профессию, решили связать свою жизнь с медициной, но они не ограничивают себя площадкой колледжа, – говорит она. – Уверена, что все они будут достойными продолжателями традиций, которые когда-то заложил в том числе и Халел Досмухамедов.