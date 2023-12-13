Качественная помощь для всех Свежий выпуск 13 декабря 2023 г. 2:30 2 Дина Боранбаева, область Жетысу Центр лучших практик первичной медико-санитарной помощи открыли на базе Коксуской центральной районной больницы в селе Балпык-би. Фото: gurk.kz Он призван повысить доступность самых прогрессивных услуг сферы для сельчан и укрепить взаимодействие медицинской службы и населения. Также работа центра направлена на снижение числа жалоб и их всесторонний анализ. Ранее подобные центры в регионе были запущены на базе ЦРБ в селе Карабулак Ескельдинского района и поликлиники № 1 Талдыкоргана. В Центре лучших практик доступны комната универсально-прогрессивной модели патронажных услуг, уголок самообслуживания, народный совет, тренинговые кабинеты и школа здоровья. Особый упор здесь делают на внедрение новой модели семейной медицины. Как подчеркивает руководство ЦРБ, она направлена на раннее выявление социальных и ментальных нарушений, которые чаще всего и являются причинами возникновения физических недугов. Кроме того, модель семейной медицины призвана трансформировать мышление общества: сельчан будут приучать не просто лечить болезни, а стремиться сохранять и полноценно заботиться о здоровье. #открытие #Балпык-би #Центр лучших практик