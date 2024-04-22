Как филиалы «Казводхоза» регулируют паводковые воды в регионах

Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Филиалы «Казводхоза» по всему Казахстану обеспечивают безаварийный пропуск паводковой воды и готовятся к предстоящему поливному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в период паводка специалисты Северо-Казахстанского филиала «Казводхоза» провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла. Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы.

Для безаварийного пропуска весенних паводковых вод в Казталовском районе, Западно-Казахстанский филиал «Казводхоза» вскрыл временные земляные дамбы на реке Большой Узень. В результате вода была направлена в лиманы и на естественные сенокосы, подтопления большего количества населенных пунктов удалось избежать.

Вместе с тем сейчас, во время второй волны паводков, идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано более 200 млн кубометров воды, около 84 % от общего объема. Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

В Урджарском районе области Абай прошла очистка сооружений Каракольского водохранилища, в Кокпектинском районе очищен гидроузел на реке Большая Буконь.

Восточно-Казахстанский филиал провел очистку головного сооружения магистрального канала «Жаугашты» в Курчумском районе. На водохранилище Орта-Теректы Маркакольского района заготовлены инертные материалы.

Филиал «Казводхоза» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева» проводит механизированную очистку внутрихозяйственной сети Каратурыкского массива орошения. Также идет бетонирование дна магистрального канала «Объединительный».

Ведется реконструкция аварийных участков Большого Алматинского канала. Чтобы обеспечить полную готовность к поливному сезону, работа ведется в две смены. Кроме того, идет бетонирование и механическая очистка Левобережного магистрального канала, который обеспечивает водой фермеров Илийского и Жамбылского районов Алматинской области.

Для беспрепятственного пропуска талых и дождевых вод филиал по Алматинской области ведет расчистку русла реки Курты и русла реки Шелек.

Специалисты Акмолинского филиала «Казводхоза» уложили инертные материалы на дамбе системы лиманного орошения «Алва». Таким образом, была минимизирована угроза дальнейшего размыва дамбы.

Для подготовки к поливному периоду филиал «Казводхоза» по Жамбылской области провел механическую очистку и ремонтные работы на 6 каналах общей протяженностью 48 км. Также были проведены работы по укреплению берегов канала Саза.

В Кордайском районе прошла очистка Георгиевского магистрального канала. В Меркенском районе идет ремонт 11 гидропостов, после завершения которого будут отремонтированы еще 20. Также идет подготовка канала Р-3 к поливному сезону.

Кызылординский филиал «Казводхоза» проводит механическую очистку 11 каналов общей протяженностью почти 52 км, а также ремонт 19 гидротехнических сооружений и 23 гидропостов. На данный момент очищено около 33 км каналов и отремонтировано 9 гидротехнических сооружений. Идет реконструкция мостов на 20 гидропостах.

Филиал «Казводхоза» по области Жетысу проводит в этом году очистку 173,1 км каналов, ремонт 54 гидротехнических сооружений и 10 гидропостов.

На сегодня очищены 40 км каналов, построено одно гидротехническое сооружение, отремонтированы – 4. Подписаны договоры о подаче воды с 1060 крестьянскими хозяйствами. Аграрии получат 174 млн кубометров воды для полива около 20 тысяч гектаров полей.

Для подготовки к поливному периоду филиал «Казводхоза» по Туркестанской области провел механическую очистку 33-х каналов. Чтобы оценить готовность водохранилищ к принятию паводковой воды, была проведена проверка их технического состояния. Также была проверена техника и заготовлены необходимые инертные материалы.

Карагандинский филиал «Казводхоза» проводит ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокомспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Также началась очистка каналов от ила и растительности, отметили в министерстве.

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