Мощные ливни обрушились на Индию

В пострадавшие от непогоды районы направлены специальные группы для оценки ущерба
Не менее 50 человек погибли в результате ливней и ураганного ветра, обрушившихся на штат Уттар-Прадеш, расположенный на севере Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Как сообщило агентство PTI cо ссылкой на местные власти, многие жители оказались под завалами, когда обрушились стены и навесы.
Несколько человек погибли во время грозы - в них ударила молния.
Есть и те, кто получил смертельные травмы в результате падения деревьев.
В пострадавшие от непогоды районы направлены специальные группы для оценки ущерба. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим от стихии.