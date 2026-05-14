Мощные ливни обрушились на Индию

В пострадавшие от непогоды районы направлены специальные группы для оценки ущерба

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Не менее 50 человек погибли в результате ливней и ураганного ветра, обрушившихся на штат Уттар-Прадеш, расположенный на севере Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщило агентство PTI cо ссылкой на местные власти, многие жители оказались под завалами, когда обрушились стены и навесы.

Несколько человек погибли во время грозы - в них ударила молния.

Есть и те, кто получил смертельные травмы в результате падения деревьев.

В пострадавшие от непогоды районы направлены специальные группы для оценки ущерба. Власти пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим от стихии.