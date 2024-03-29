Как хозяева к коту в гости ездили

Эту историю рассказала мне когда-то коллега из региональной газеты.

Юрия Петровича перевели на службу в Семипалатинск неожиданно. Сдав квартиру в Бородулихе специалисту, приехавшему на его место, собрав пожитки, с семейством он устремился в город, чтобы обустроиться в ведомственном жилье. Кота по прозвищу Фантик, пяти лет от роду, загрузили в «жигули» со всеми почестями, позволив просто разгуливать по салону, перемещаясь из одних рук в другие, исключая водителя. Впрочем, Фантику было не привыкать: именно так он путешествовал вместе с хозяевами, потому что дети категорически отказывались оставлять его дома одного.

Фантику новое жилье вроде бы понравилось. Он деловито обошел все уголки и выбрал себе место на солнечном подоконнике. Через неделю кот исчез. Семейство учинило строгое расследование и пришло к единому мнению, что кота выманил на улицу основной инстинкт. Поиски по округе результатов не дали.

Через два месяца из Бородулихи позвонил новый хозяин квартиры и сообщил, что худющий и замурзанный, но живой и здоровый Фантик, преодолев почти 70 км по лесам и полям, вернулся на родину! Обследовав свой бывший дом и не обнаружив привычных запахов, он поселился в сарае. Никакие угощения и льстивые посулы людей не вызвали его благосклонности.

Радости семейства не было предела. За котом съездили, забрали, отмыли, откормили, всячески задабривая и убеждая, что настоящий дом теперь здесь, в городе. Казалось, Фантик привык. Надо ли говорить, что спустя некоторое время он опять ушел в свой прежний дом, снова преодолев колоссальное для себя расстояние! И зажил на прежнем месте. Хозяевам пришлось смириться.

Отныне они приезжали в гости к собственному коту. Угощение, конечно же, он не выставлял, но очень даже радовался приехавшим: громко мурлыкал, терся о ноги, нарезал круги вокруг каждого. Но и только. Человеческие слезы в час расставанья его абсолютно не трогали, обжитый дом покидать он не собирался…