Как на диком западе

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Наталия Портнягина

Полицией задержан подозревае­мый в нанесении огнестрельных ранений трем односельчанам.

Ссора, вспыхнувшая между двумя жителями села Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области и перешедшая в драку, закончилась стрельбой. По данным департамента полиции ЗКО, один из них, глава крестьянского хозяйства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал из своего автомобиля охотничье ружье, зарегистрированное на супругу, выстрелил несколько раз в направлении оппонента и затем скрылся с места происшествия.

Второй мужчина получил огнестрельное ранение ног. Дробь попала также в находившихся рядом 59-летнюю женщину и ее внучку. Мужчине оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Женщина госпитализирована в районную больницу, двухлетняя девочка вместе с матерью доставлена в областную детскую многопрофильную больницу. Состояние всех раненых медики оценивают как стабильное.

В тот же день было начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Департамен­том полиции незамедлительно проведены оперативно-розыскные мероприятия, введен план «Перехват». В результате сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан подозреваемый, который водворен в изолятор временного содержания Сырымского района. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам дела.

#ЗКО #стрельба #ссора #сельчане

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