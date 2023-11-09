«Как не любить мне эту землю...»

Добрые соседи, коллеги и земляки – теректинцы желали в этот день друг другу здоровья и благополучия, а родной земле – мира и процветания на радость будущим поколениям.

Гостей праздника, которые приехали не только из соседних областей, но и из российского приграничья, приветствовала аким Теректинского района Алия Муханбетжанова. Она напомнила собравшимся о богатой истории этих земель. Издревле эти территории были связующим звеном между западом и востоком – Европой и Азией. Здесь проходил Великий шелковый путь. Множество археологических памятников, курганных комплексов приоткрывают завесу в прошлое. Более десяти лет археологи всего мира связывают местность с одной из интереснейших находок века – захоронением жрицы, известной как Золотая принцесса. Это одно из самых древних «золотых» захоронений на территории Казахстана, датируемое VI–V вв. до н. э.

Сегодня Теректа – край, где в мире и согласии живут представители более десяти национальностей. Предки многих из них приехали сюда более полувека назад на освоение целины. В 15 сельских округах проживают около 40 тыс. человек. Централизованным водоснабжением обеспечены 24 села, 96% населения пользуются газом. В этом году в районе отремонтировано 25 км дорог, построено четыре школы и три новых медицинских объекта. Новоселами стали 23 семьи. Ведется строительство 38 жилых домов. Активно развиваются земледелие, животноводство, сфера услуг.

Благодарственные письма от акима Западно-Казахстанской области Наримана Торегалиева вручили лучшим работникам разных отраслей. Среди награжденных – заведующая кассой районного филиала АО «Казпочта» Валентина Анищенко, начальник отделения местной полицейской службы Канат Жакыбаев, аким Акжаикского сельского округа Болат Кадралиев, аким Приречного сельского округа Мейрамбек Жаксыбеков, главный инженер Теректинского РЭК Дамир Мырзабаев, инспектор ТОО «Теректы – Таза су» Акмарал Еркиновна, тренер детско-юношеской спортивной школы Ерлан Сагиналин.

Предприниматели, меценаты, выходцы из района или те, чья трудовая и общественная деятельность неразрывно связана с ним, удостоились нагрудных знаков, специально изготовленных к юбилею. В их числе лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Құрмет» и «Отан» поэтесса Акуштап Бактыгереева, отличник образования РК, член Союза писателей Казахстана, поэт, журналист, основатель гимназии «Умит» Дарига Муштанова, почетный гражданин района, долгие годы возглавлявший его, Александр Попов, ветеран труда Муфтахим Шынбаев, ветеран финансовой сферы Салима Кукашева, Роза Сыикова, посвятившая более 40 лет журналистике и прошедшая путь от «районки» до редакторского кресла областной газеты.

Официальная часть сменилась концертной программой. Артисты районного народного театра «Дат» погрузили гостей в прошлое, устроив беседу между ханами Жантуре и Айшуак, Таксайской принцессой и писателем Хамзой Есенжановым. Редактор районной газеты «Теректы жаңалығы» – поэт Адилет Орынбасаров – прочитал свое стихотворение в честь девянос­толетия района. Порадовали зрителей своими выступлениями известный не только в родном крае, но и в республике образцово-показательный танцевальный ансамбль «Жұлдыз», победитель республиканских песенных конкурсов Асыланбек Шайхин с песней «Қырманға кел, қалқатай». Украшением праздника стали номера в исполнении певцов районного культурно-досугового центра Камшат Кадыргалиевой, Гульназ Кусаиновой, Сагидоллы Изделеева, фольклорного ансамб­ля «Ақжелең», созданного при районной музыкальной школе.

Каждый округ организовал для гостей юрту с богато накрытыми дастарханами. Хозяйства выставили новую сельскохозяйственную технику и племенных животных. Тут же развернулась щедрая ярмарка. Не обошлось народное гулянье без национальных спортивных игр. Зрители с интересом наблюдали за схватками борцов, перетягиванием каната, меткостью игроков в асык ату. Все победители и призеры были награждены денежными призами от организаторов.

Самым долгожданным моментом праздника стали конные состязания. Призом для победителей на двух малых дистанциях стали мотоциклы. Пришедший первым в аламан байге скакун по кличке Каракус атыраусца Алтынбека Хамита «принес» своему владельцу новый автомобиль. Серебряный приз на этой байге достался теректинцам. Еркаска аксогумца Ербола Кенжалиева пришла второй. Третье место в этой скачке занял Акаки Серика Алмаганбетова из Оренбурга.