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Культура
Как отметят Международный день защиты детей в Нур-Султане

1 июня во многих странах отмечают Международный день защиты детей. В честь главного детского праздника в Нур-Султане проведут свыше 60 мероприятий, в том числе выставки, творческие фестивали, спортивные состязания и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Утром 1 июня во всех акушерских блоках больниц города будут чествовать новорожденных. Воспитанников специализированного дома ребенка поздравят представители акимата, детских фондов, общественные деятели.

В этот день во всех парках города можно будет присоединиться к празднествам. Фестиваль детского творчества и спорта "Мен бақытты баламын" состоится в парке Жетісу. В программе – спортивные игры, квесты и флешмобы с аниматорами, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, концертная программа и бесплатная раздача мороженого. Столичный парк приглашает гостей на мероприятие "Балалық шақ әлемі". Территория будет поделена на пять площадок, на каждой из которых расположится тематическая зона: городской конкурс творческих открытий среди детей и юношества "Шаттык", "Парк ремесел" кондитерского мастерства, "Қиял толқыны" – лоскутное шитье и тамбурная вышивка, фотозона "FOTOкросс", состязания по национальным видам спорта.

В парке Жерұйық с 10:00 до 14:00 состоится праздничный концерт "Здравствуй, лето!" с участием вокального отделения Детских музыкальных школ №2 и №3.

В Триатлон парке с 10:00 до 11:00 будут запускать воздушных змеев. Ожидается, что в мероприятии "Балалық шақтың аспаны" примут участие свыше 250 детей. Вечером в 18:00-19:00 здесь же готовится шоу-программа с аниматорами "Балаларға базарлық!".

В Президентском парке с 10:00 до 12:00 также можно будет присоединиться к развлекательной программе с конкурсами. Парк "Жастар" приглашает с утра гостей на праздник веселья "Алақай, балақай!". Здесь проведут интерактивы для малышей и детей постарше: конкурсы колясок, велосипедистов, ползунков. День открытых дверей, концертная программа, аниматоры и развлекательные игры ждут гостей в парке Коктал.

На аллее DEMALYS PROMENADE в течение всего дня будут проходить концерты, выставка, спортивный фестиваль.

Дворовые клубы столицы также в стороне не остались. 1 июня они проведут конкурсы рисунков на асфальте, концерты, ярмарки, спортивные турниры.

С 1 по 3 июня в 18:00 в Амфитеатре на набережной реки Есиль можно будет посетить праздничные концерты, подготовленные к Международному дню защиты детей.

В честь праздничной даты в районе Алматы состоится торжественное открытие около десяти новых дворовых площадок.

Не останутся без программ и жилые массивы города. Так, в жилом массиве Уркер для жителей организуют концерт с выставкой детского творчества, спортивными играми, ростовыми куклами и аниматорами. Аналогичные мероприятия готовятся и в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино.

На спортивных площадках четырех районов столицы состоится эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья".

В Паралимпийском тренировочном центре 1 июня планируется проведение открытого турнира по настольному теннису, городского турнира по каратэ-до и таэквондо.

Веселые старты среди детей с особенными потребностями организуют в районе Сарыарка. В Амфитеатре в 10:00 утра пройдет республиканский фестиваль "Балапан әлемі".

Во всех детских садах города в этот день воспитанников ждет яркая программа с играми, викторинами, спортивной и познавательной минуткой.

На аллее писателей в это время состоится церемония награждения участников конкурса "Менің қолымнан келеді".

В Центре социального обслуживания "Қамқор" проведут театрализованную игровую программу и праздничный фуршет для детей.

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