Аида Балаева посетила обновленную изостудию в алматинском музее

Для детей и подростков от 5 до 17 лет здесь будут проходить мастер-классы, воркшопы, плэнеры

Фото: МКИ

В Национальном музее искусств имени А.Кастеева представили обновленную музейную изостудию «АРТ Лаборатория», где ежегодно около 3 тысяч детей и взрослых смогут заниматься творчеством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра-министр культуры и информации РК Аида Балаева, глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, директор Национального музея искусств РК имени А. Кастеева Гулаим Жумабекова, казахстанские деятели культуры и искусства, мастера и воспитанники музейной изостудии.

«АРТ-Лаборатория» – творческо-образовательный проект Национального музея искусств РК, реализуемый с 2007 года в рамках музейной педагогики. Основная цель – развитие интереса к изобразительному искусству у детей, подростков, молодежи и взрослых, раскрытие их творческого потенциала. Под руководством профессиональных художников-педагогов проводятся занятия по академическому рисунку, живописи, композиции, графике, декоративно-прикладному искусству и направлениям творческого поиска. За все время обучение прошли более 10 тысяч детей и подростков. Кроме того, студия системно реализует творческие программы для детей с особыми образовательными потребностями, развивая принципы инклюзивного музейного образования.

На презентации обновленного проекта Аида Балаева отметила, что государственная поддержка развития искусства, привлечение молодежи к творчеству и создание условий для раскрытия ее способностей являются одними из важнейших приоритетов культурной политики.



«Глава государства уделяет особое внимание сфере культуры. Благодаря последовательной государственной политике по поддержке отрасли сегодня мы видим конкретные результаты. В 2025 году статус «Национальный» был присвоен Центральному государственному музею Республики Казахстан и Государственному музею искусств имени Абылхана Кастеева, а в 2026 году — Национальному музею. Кроме того, по поручению Президента в прошлом году Фондом «Самрук-Қазына» были проведены масштабные ремонтные работы в музее Кастеева. Еще одним важным решением стало учреждение почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Это высокая оценка роли отечественного изобразительного искусства и заслуженное признание многолетнего труда художников, преданно служащих своему делу. Пользуясь случаем, от имени всех представителей сферы культуры и от себя лично выражаю Главе государства искреннюю благодарность за неизменную поддержку отрасли», — сказала вице-премьер.

В результате реализации проекта при поддержке фонда «Самрук-Қазына», творческое пространство музея было обновлено. Более 110 кв. метров лаборатории оборудованы для занятий живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством.

Кроме того, в студии создано специальное фотопространство для презентации творческих работ, оснащенное современной фотоаппаратурой. Это позволит воспитанникам профессионально представлять свои произведения и широко демонстрировать творческие достижения в цифровой среде. Для детей и подростков от 5 до 17 лет здесь будут проходить мастер-классы, воркшопы, плэнеры.

«Уверен, что АРТ-лаборатория станет местом притяжения для молодых талантов и даст им новые возможности для развития и творчества. Поддержка культуры для «Самрук-Қазына» — это вклад в сохранение нашего наследия и развитие современной культурной среды», — сказал Нурлан Жакупов.

В ведомстве отметили, что особое внимание студия уделяет поддержке творчески одаренных детей и молодежи, помогая им в профессиональном самоопределении. Студия готовит талантливых воспитанников к поступлению в высшие и средние специальные художественные учебные заведения, содействует развитию их творческого потенциала и становлению как будущих художников.