Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

В Казахстане утверждены Правила выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в тенге. Соответствующее Постановление Правительства РК от 27 августа 2022 года № 614 подписал Премьер-министр страны Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz.

Утвержденный документ определяет порядок выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге).

Выплата компенсации (премии) осуществляется по компенсируемым депозитам. При этом она не касается вкладов до востребования, условных вкладов и текущих банковских счетов.

Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике.

При наличии у депозитора более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата премии осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 миллионов тенге на компенсируемых депозитах в таком банке-участнике.

Выплата компенсации осуществляется после истечения 12 месяцев с даты, указанной в части третьей пункта 3 настоящих Правил, с учетом сроков, предусмотренных пунктами 10, 11, 12 и 13 Правил.

Выплата компенсации осуществляется по компенсируемым депозитам депозиторов, соответствующим в течение периода, указанного в пункте 4 настоящих Правил, в совокупности следующим условиям:

- срок компенсируемого депозита не истек либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;

- не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.

Выплата компенсации осуществляется вкладчикам, подтвердившим свое согласие заявлением не позднее 1 января 2023 года.

Порядок и способ подачи заявления о согласии депозитора определяются банком-участником.

Банки-участники уведомляют депозиторов (вкладчиков) о возможности получения компенсации (премии) и необходимости предоставления согласия посредством заявления о согласии в соответствии с настоящим пунктом Правил.

Суммы компенсации зачисляются банками-участниками на текущие банковские счета депозиторов в течение двух рабочих дней после получения от АО «ФПК» и Фонда устойчивости сумм компенсации.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.