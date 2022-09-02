Фото: Kazpravda.kz
Общество
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

В Казахстане утверждены Правила выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в тенге. Соответствующее Постановление Правительства РК от 27 августа 2022 года № 614 подписал Премьер-министр страны Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz.

Утвержденный документ определяет порядок выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге).

Выплата компенсации (премии) осуществляется по компенсируемым депозитам. При этом она не касается вкладов до востребования, условных вкладов и текущих банковских счетов.

Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике.

При наличии у депозитора более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата премии осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 миллионов тенге на компенсируемых депозитах в таком банке-участнике.

Выплата компенсации осуществляется после истечения 12 месяцев с даты, указанной в части третьей пункта 3 настоящих Правил, с учетом сроков, предусмотренных пунктами 10, 11, 12 и 13 Правил.

Выплата компенсации осуществляется по компенсируемым депозитам депозиторов, соответствующим в течение периода, указанного в пункте 4 настоящих Правил, в совокупности следующим условиям:

- срок компенсируемого депозита не истек либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;

- не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.

Выплата компенсации осуществляется вкладчикам, подтвердившим свое согласие заявлением не позднее 1 января 2023 года.

Порядок и способ подачи заявления о согласии депозитора определяются банком-участником.

Банки-участники уведомляют депозиторов (вкладчиков) о возможности получения компенсации (премии) и необходимости предоставления согласия посредством заявления о согласии в соответствии с настоящим пунктом Правил.

Суммы компенсации зачисляются банками-участниками на текущие банковские счета депозиторов в течение двух рабочих дней после получения от АО «ФПК» и Фонда устойчивости сумм компенсации.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь

 

Популярное

Все
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Послание Президента: взгляд со стороны
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Биолаборатории: мифы и реальность
Слушающее и слышащее государство
Эффективность использования народных денег порож­дала много вопросов
Выборы будут интересными
Остановить стихийную застройку
Хлеба и… справедливости
Пора навести порядок
К учебе готовы? Всегда готовы!
От мельницы до музея – один век
«Шинель» Азербайжана Мамбетова
Стартовал новый политический сезон
Барон специального назначения
Без дома и имени
В память о подвиге
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Строить мосты, а не стены
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Плохие дороги: причин не счесть
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Новые принципы и гарантии
Анвара Боранбаева освободили от должности главы "Казгеологии"
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 августа
Почему Икара и безработного не волнуют цены на авиабилеты
Прокуратура Мангистау назвала "виновников" народных протестов в январе
Шокирующее видео: водитель намеренно задавил пешехода в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 августа
КамАЗ с прицепом утонул на... дороге в селе Саумалколь Северо-Казахстанской области
Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Новая жизнь Второго Павлодара

Читайте также

Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Общество
Остановить стихийную застройку
Общество
Почти 100 человек обманула мошенница в Алматинской области
Президент , Общество
Спецсчета откроют на имя каждого ребенка Казахстана – пресс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]