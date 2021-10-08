Октябрь уже в разгаре, и дети более-менее свыклись с распорядком, запомнили расписание (у меня не получается вместить в голову недельный набор уроков обоих сыновей), смирились с тем, что до лета далеко.Тяжело лишь с принятием домашних заданий. Положа руку на сердце, я тоже всегда оттягивала момент раскрытия дневника, ведь самое тяжелое – заставить себя усесться за учебники, перечеркнув тем самым все планы на вечер (пусть даже в планах было банальное чтение детектива). При этом уроки я всегда делала сама, даже в первом классе.У младшего сына с домашкой проблем нет. Сам достает учебники, сам выполняет в черновиках. Сложности лишь с отсчитыванием нужного количества клеточек в тетради по математике и заучиванием стихов.Со старшим совсем другая история. Казалось бы, уже четвертый класс, но все эти четыре года я на страже: начертил ли правильно схему, переписал ли слова из таб­лицы, нарисовал ли северного оленя. Не слежу только за стихами – запоминает он их на раз-два с первого прочтения (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).Признаюсь: такие бдения изрядно утомляют. И ведь я знаю, что делать уроки с детьми (а было дело, что и вместо) – ну очень неправильно. Об этом написано сотни статей, психологи и педагоги твердят об этом в своих авторских курсах. «Вы лишаете ребенка выбора – получить заслуженную двойку!», «Он так никогда не научится самостоятельнос­ти» – все это я читала, и не раз, и даже соглашалась, и старший сын даже получал те самые «честные двойки». Правда, по уверениям маститых специалистов, плохие оценки должны были подвести ребенка к осознанию собственного промаха и желанию так больше не поступать. Ну, не знаю, моего сына они ведут к понимаю какими-то окольными путями.С другой стороны – как не помочь, если ребенок просит помощи? Понятное дело, что если это расчет на то, что родитель захочет побыстрее отделаться и сделает домашку сам, то тут главное не поддаваться. А если в учебнике, и правда, черт ногу сломит? У моей подруги мама – кандидат филологических наук, а дочка – ученица пятого класса, учится в школе с государственным языком обучения. Так вот пока грызть гранит знаний приходилось на удаленке, с внучкой периодически занималась бабушка. Плакали обе – порой не могли понять задание, формулировки правил и задач ввергали в депрессию и ставили в тупик.И я не удивляюсь и охотно верю, потому что уже несколько раз сталкивалась с, например, неверным написанием слов на иностранном языке. Даже фотографировала эту несуразицу и выставляла на суд общественности.А на днях мы с сыном и вовсе схватились за головы: тема – многозначные слова и омонимы. Какая между ними разница, объяснений в учебнике нет, они просто свалены на странице в кучу, но задание, будь добр, сделай. Ребенок в смятении, я – тем более, потому что выяснила, что в конце учебника есть-таки отдельные словари многозначных слов и омонимов. Только вот незадача: составители и сами, судя по всему, не в курсе, где какие слова: лук у них – многозначное слово, а я, как филолог-отличник, зуб даю, что оно – омоним.Спрашивается: как подобные «несовершенства» объяснять детям? И как в итоге вообще разъяснять тему, если в школьной книжке одно, а в другой, умной, – другое? Может, делать уроки с детьми – это не идти на поводу, а единственная возможность не дать им стать безграмотными?