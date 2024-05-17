Скажите мне, Киса, как художник художнику…

Помните неподражаемую белку на алматинском «Атакенте»? Весьма спорный, мягко говоря, по внешней эстетике арт-объект обошелся в то время в 23 млн тенге. Создателем белки выступил, не побоюсь этого слова, заморский зодчий Алекс Ринслер. Он, конечно, художник, он так видел, но вот горожане упорно не желали признавать в 12-метровом чудовище объект искусства.

Но не белкой единой живы! Тем более что у нас и своих «очумельцев» хватает. Свежее тому подтверждение – матрешки из Павлодара. Их там, оказывается, целая аллея! А что: нарядно, ярко, аутентично. Было, пока расписные фигуры красовались в своем первозданном виде – в действительно ярких нарядах и с искусно разукрашенными лицами. К росписи приложили руки настоящие художники.

Но фигуркам-то уже второй десяток пошел, потребовали они реанимации своего вида. Вплоть до этого года, пишут павлодарцы, матрешек приводили в порядок в соответствии с первоначальным их обликом. Даже кто-то из горожан по собственной инициативе брался за кисть. А вот в этом году обновление фигурок доверили подрядной организации, у которой, как оказалось, свое видение прекрасного.

Я прямо вижу: работники подрядной организации, окинув шаловливым взглядом фронт работ, заговорщически зашептали остапобендеровским диалогом: «Киса, я давно хотел у вас спросить как художник художника: вы рисовать умеете?»

Из улыбающихся барышень в платочках матрешки превратились в уставших от жизни женщин. «Мне этот мир уже абсолютно понятен», – говорит их устремленный в никуда взгляд. Ну как взгляд, с глазами подрядчики не стали заморачиваться: пару точек – вот и все матрешкины очи!

И ладно бы только с лицами напортачили – «художники» ведь и переодели матрешек в одинаковые сине-зеленые робы. Правда, попытались придать нарядам изюминку – черточки-цветочки понарисовали, но мастерства не хватило даже на это.

«Специалисты вместе с подрядчиком выехали на место. После обследования заказчик обязал подрядчика переделать работу», – сообщили в городском отделе ЖКХ после возмущения павлодарцев. Надеюсь, прежде чем «переделывать», реставраторы соблаговолят посмотреть, как должны выглядеть матрешки.

Я вот еще что думаю: а может, такие страшненькие архитектурные формы на наших улицах вовсе не от безрукости их ваятелей? И даже не от желания сэкономить (или урвать?) выделенные из бюджета деньги?

Такая неприглядная внешность – своего рода оберег от вандалов. Зачем ставить красивое и нарываться на желающих это тут же испоганить? В Актау вон рискнули – поставили на всеобщее обозрение 10-миллионного «Осетра» и более бюджетного «Тюленя», и что в итоге? Вандалы же жизни не дали фауне, до того их «завандалили», что теперь обе скульптуры валяются на заднем дворе дома ветеранов – «навоевались» всего за два года до такой степени, что дальше считать их символами города и украшением набережной просто стыдно! А все потому, что шибко красивые...

А поставить какую плюгавенькую фигурку, и по двум зайцам сразу «пли»: и город облагородили (как смогли, сами понимаете – риск!), и не дали покуситься на искусство. Хитрый ход!