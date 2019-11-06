Как проверить и оплатить административные штрафы – памятка

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В настоящее время оплатить административные штрафы можно как онлайн, так и через банки второго уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на УАП ДП г.Нур-Султан.   

"Проверить и оплатить свои штрафы можно следующими способами: в режиме онлайн при помощи портала электронного правительства "egov.kz", на сайте qamqor.gov.kz (с возможностью просмотра нарушения с фотографией), в рассчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также посредством онлайн-оплаты через мобильные приложения kaspi.kz, egov.kz, handy pay, my pay, homebank.kz и т.д.", – говорится в сообщении.

Отмечается, что квитанцию можно отправить на WhatsApp по номеру: 8-776-197-23-48.

"При оплате штрафов вышеуказанными способами отметка об уплате штрафа в автоматическом режиме поступает в базу данных и гражданам нет необходимости предоставлять квитанцию в органы внутренних дел", – добавили в ведомстве.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8-7172-95-44-98 или по адресу: г. Нур-Султан, ул. 20-40 дом 4/1 (здание рядом со СпецЦОНом).

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