Как работают вахтовики на урановом руднике в Туркестанской области

Энергетика
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Дана Аменова
корреспондент

Из вахтового городка сотрудники отправляются посменно работать в цеха, административные здания и геологический полигон

Фото: Ерлан Омаров

На месторождении «Инкай», принадлежащем нацкомпании «Казатомпром», ежедневно трудятся более 800 сотрудников из разных регионов страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

На одном из самых больших месторождений ежегодно добывают около 3 тысяч тонн природного урана, который превращается в топливо для атомных электростанций. С 2002 года на руднике добыли почти 40 тысяч тонн урана.

Все сотрудники проживают в вахтовом лагере. При необходимости с раннего утра автобусы оперативно доставляют их до места назначения. Офисные сотрудники рудника трудятся здесь с 07:00 до 18:30, а рабочий состав 07:00 до 19.00. Вахта может длиться 14/14, 21/21 или 28/28 дней.

После окончания смены надо в обязательном порядке ежедневно пройти радиационный контроль.

«Это стратегический объект, поэтому контроль начинается прямо с КПП, где производятся досмотры. Ни один человек не имеет право находится на объекте без прохождения вводного инструктажа. Ежедневно для наших сотрудников перед заступлением на вахту и после смены проводится медосмотр. Естественно, если врачи обнаружат какие-то проблемы со здоровьем, то человека не допускают к работе до полного восстановления здоровья. На местах установлены камеры видеонаблюдения, которые отслеживают соблюдение мер безопасности», – пояснила инженер по пожарной безопасности и гражданской обороне Индира Умиркулова. 

По ее словам, сотрудники привыкли к таким требованиям, поэтому с их стороны фактически нет нарушений. Также здесь применяются новые технологии, искусственный интеллект отслеживает все параметры и отправляет специалистам сообщения. Например, они сразу узнают, если кто-то не надел каску или начал курить сигареты. В будущем данная технология будет совершенствоваться.  

Стоит отметить, что производственный травматизм на предприятиях в последние годы значительно сократился.

Кроме того, в вахтовом лагере созданы комфортные условия для проживания. Представители СМИ могли лично убедиться в этом, посетив медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

А в 2019 году в вахтовом лагере «Инкай» открыли крытый спортивный зал общей площадью 930 квадратных метров, где вахтовики могут в свободное время поиграть в футбол, волейбол и баскетбол.

#Туркестанская область #работа #месторождение #уран #рудник #«Инкай» #вахтовики

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