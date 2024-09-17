Как решается проблема с нехваткой педагогов в регионах РК

Образование
118
Дана Аменова
корреспондент

Завершился первый этап приема документов для участия в специальной программе по привлечению лучших педагогов в регионы с нехваткой кадров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным комитета среднего образования Минпросвещения, программа реализуется в Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В них требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка.

Программа включает пакет мер поддержки педагогов: стимулирующие выплаты в размере до 150%, присваивания квалификационной категории выпускникам вузов — «педагог-модератор», «педагогам-экспертам» и «педагогам-исследователям» — на один уровень выше.

«Принять участие в конкурсе могут педагоги с высшим педагогическим, высшим профессиональным образованием по соответствующим профилям, а также педагоги с квалификационной категорией и выпускники педагогических вузов, факультетов с хорошей успеваемостью, независимо от места проживания. Кроме того, дети педагогов, переехавших по спецпрограмме в один из четырёх регионов, будут обеспечены местами в детских садах и общеобразовательных школах. Трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами будет заключён на 5 лет», - рассказал председатель Комитета Каныбек Жумашев.

Конкурс состоит из двух этапов: компьютерное тестирование и эссе, а также собеседование. Для привлечения педагогов на вакантные должности создаются координационные советы при областных управлениях образования целевых регионов, а также конкурсная комиссия при министерстве. 

По результатам первого этапа документы на участие подали 45 человек. 

Более подробную информацию можно получить на сайте комитета среднего образования Минпросвещения РК.

#регионы #конкурс #педагоги #спецпрограмма

Популярное

Все
Либо атом, либо веерные отключения
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
В чемпионате страны установилось двоевластие
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Покупал доверие за две тысячи тенге
Современные технологии помогут увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Немеркнущий свет классики
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
К новым достижениям через реформы в образовании
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

IT-центры запустят в двадцати регионах Казахстана
Глава Минпросвещения отчитался перед президентом о работе м…
Что будут обсуждать школьники на уроках безопасности
Лучшего классного руководителя выберут в школах Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]