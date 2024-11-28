Как вырастить экологически чистый продукт, знают школьники Костаная

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Валентина Мелехова

Общеобразовательная школа № 19 – одна из старейших в областном центре, однако в этом учебном заведении стараются идти в ногу со временем.

фото предоставлено Анар Кабдулиновой

История школы тесно переплетается с историей комбината железобетонных изделий. Учебное заведение и возвели для детей работников завода в спальном микрорайоне КЖБИ. Поначалу это было одноэтажное здание барачного типа, рассчитанное на получение восьмилетнего образования. Город строился, развивался микрорайон, и однажды школа перестала вмещать всех желающих грызть в ней гранит науки. Тогда решением горсовета депутатов в 1969 году рядом со старым зданием выросло новое трехэтажное. Это уже была средняя школа все с тем же номером – 19, рассчитанная на 960 учащихся. Эта проектная мощность сохранена и по сей день.

– Говорят, что история повторяется. И мы, перелистав груду архивных документов, узнали, что 1 сентября 1969 года за парты сели 1 257 учеников. Было пять первых классов, в каждом из которых по 42–45 детей. В 90-е был спад рождаемости, а в последние годы наблюдается бэби-бум, и школа вновь переполнена. Сейчас у нас обучаются 1 500 учеников, – рассказала директор ОШ № 19 Анар Кабдулинова.

В этом году 19-я школа Костаная – юбиляр. В ноябре учебное заведение отметило свое 55-летие. В кабинете истории по-прежнему хранится символический ключ, который в 1969 году строители передали первому директору. К истории здесь относятся с трепетом, но стремятся быть в тренде.

Сегодня ОШ № 19 можно назвать экошколой. Все потому, что руководство делает ставку на экологическое воспитание детей. Помимо того что учебное заведение активно участвует в конкурсах по сдаче макулатуры и отработанных батареек, занимая, кстати, призовые места, в школе работают несколько экопроектов. Один из них – возделывание овощных культур на собственном пришкольном участке.

Каждую весну старшеклассники сеют морковь, свеклу, помидоры, все лето за ними ухаживают, а осенью, как и все дачники, собирают плоды своего труда. Весь урожай отдают в школьную столовую, тем самым «заправляя» витаминами своих товарищей. И это только начало. Дальше – больше: со временем в школе планируют поставить теплицы и расширить список возделываемых культур. Такой вот получается двойной эффект: и экологическое, и трудовое воспитание.

А с недавних пор старшеклассники для нужд школьной столовой выращивают еще и мик­розелень. В этом году в школе начал работать новый кабинет биологии с оборудованием для гид­ропоники.

– У нас постоянно проходят классные часы на эту тематику, а также встречи школьников с экологами. С прошлого года наша школа участ­вует в международном проекте Global Schoolers, в рамках которого дети пишут научные проекты на экологичес­кие темы и успешно их защищают. Это дает школьникам возможность не только пополнять багаж своих знаний, но и рассматривать экологические проблемы в более широком масштабе, поскольку они взаимодействуют с другими учениками из 150 стран мира, – говорит Анар Кабдулинова. – Почему мы выбрали именно это направление? Да потому что ухудшение экологии – одна из глобальных проблем в современном мире. И пока дети маленькие, их нужно приучать не бросать мусор, экономить природные ресурсы, употреблять чис­тые продукты, чтобы уже во взрослой жизни они понимали и умели беречь наш общий дом под названием Земля.

Дополнительное образование ученики ОШ № 19 получают и в других направлениях. В учебном заведении работают 18 кружков и 12 спортивных секций. И это при большой заг­руженности школы. Разгрузить же ее руководство планирует строительством пристройки для начального звена. Соответствующая заявка подана в управление образования. И если мечту удастся воплотить в жизнь, это станет уже третьим перевоплощением учебного заведения за его более чем полувековую историю.

#Костанай #Образование #школа #Global Schoolers

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