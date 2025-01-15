Как взрослеют детские мечты

Наш герой всегда собирал тематические книги, журналы, вырезки из газет, а повзрослев, создал целое сообщество, которое объединил под крышей Дома географии. Здесь не говорят о патриотизме, здесь просто любят Родину, помогают ей, изучают ее и делятся своими знаниями с другими.

Прошлым летом Павлодарский Дом географии получил в Москве «географический Оскар» – премию «Хрустальный компас». Эту награду вручают только авторам уникальных проектов в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия. Заявки тогда подали более 600 участников из России, Индии, Франции, США, Египта, Беларуси, Сербии, Молдовы, Азербайджана, Туркменистана, Непала, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Высшая премия за популяризацию гео­графических знаний досталась павлодарцам. В Москве ее торжественно вручили директору ОО «Павлодарский Дом географии» Александру Вервекину. И хотя «ПавГео», как еще называют это НПО, – большая слаженная команда, именно идея и энергия Александра дали жизнь этому большому делу.

– Когда мне было 15 лет, в моей жизни случилась большая поездка в Европу на автобусе, – рассказывает Александр Вервекин. – Из Павлодара в Дюсельдорф мы ехали пять дней. И все увиденное произвело на меня глубокое впечатление: дорожный быт, разные типажи попутчиков, несколько стран. Я понял, как здорово путешествовать и как это полезно, важно для человека. Появилась мечта стать журналистом-путешественником. А еще я много читал приключенческой литературы, и великий Жюль Верн «подсказал» идею для моей будущей коллекции. Он в свое время мечтал написать сто произведений о разных странах мира и для этого собирал информацию, выписывая на карточки из журналов, книг и другой литературы факты об этих странах, племенах, природе. Собралась у него большая картотека. Мне эта идея показалась интересной, и я тоже начал вырезать информацию из журналов и газет.

За 12 лет Александр собрал 200 папок с вырезками про 187 стран, океаны, части света, о географах, туризме, плюс чуть меньше тысячи книг этой тематики. И когда коллекция стала «выживать» ее владельца из обычной квартиры, пришло понимание, что нужно работать по-взрослому – нужна географическая организация с такими прозаическими вещами, как счет в банке, печать, офис.

– А главное – нужен коллектив, – подчеркивает Александр Вервекин. – Я целенаправленно собирал команду единомышленников, с которой весь 2013 год мы встречались у меня дома – сначала раз в две недели, потом каждое воскресенье. Проводили мозговые штурмы. И вот 3 декабря 2013 года официально появилось общественное объединение «Павлодарский Дом географии». Мы сразу знали, чем будем заниматься, если коротко – популяризацией знаний в сфере гео­графии и смежных наук.

Деятельность команды за 11 лет вышла на совершенно иной уровень. Сегодня это НПО не просто одно из самых активных в регионе, оно уже стало брендом Павлодарского Прииртышья. Это почти 240 человек в 16 филиалах в двух городах и трех селах с цент­ральным офисом в Павлодаре. При Доме географии работают: в Павлодаре – клуб юных краеведов «Джурбай», общественная географическая библиотека; в Экибастузе – центр спортивного велотуризма «Восьмая миля» и турклуб «Орлан», в селе Козыкеткен Успенского района – клуб юных краеведов «Исток», в селе Новочерноярка – сельский центр краеведения и клуб юных краеведов «Кочевники», в селе Ефремовка Павлодарского района – клуб юных краеведов «Колумб».

Мощная команда «ПавГео» смогла создать 10 уникальных коллекций: палеонтологическую, археологическую, этнографическую, коллекцию валют, флагов и так далее. Энтузиасты открыли два полноценных общественных музея – этнографический и геологический. Именно Дом географии пять лет проводил шикарный праздник День Иртыша с парадами судов. В активе команды – географический диктант, множество экспедиций по области и за ее пределами, десятки сплавов по Иртышу, в том числе самый длинный, семидневный – от Курчатова до Павлодара. Было много мероприятий на грани науки и искусства. Например, выставки фотографий птиц – бердинг сегодня очень популярен в мире и в Казахстане.

Есть и такое направление, как издательская деятельность: «ПавГео»­ долгое время выпускал собственный вестник, сегодня от него отказались в пользу сайта. Выпустили энтузиасты две хрестоматии – по географии Павлодарской области и города Павлодара, а также туристскую карту-схему Баянаула, настенную карту региона, путеводитель по Павлодарской области. Сейчас готовят к печати книгу под рабочим названием «Тысяча интересных фактов о Павлодарской области».

Крепким крылом в работе Павлодарского Дома географии можно считать занятия с детьми. Помимо деятельности клубов юных краеведов, «ПавГео» с 2017 года регулярно проводит Иртышскую краеведческую академию «Фарватер» памяти Эрнеста Соколкина. Для этого арендуют двухпалубный теплоход, который на неделю превращается в плавучую школу.

Ну а самые увлеченные мальчишки и девчонки мечтают попасть в еще один детский проект «ПавГео», реализуемый совместно с Омским отделением Русского географического общества и с их губернаторским яхт-клубом. С 2017-го павлодарцы отправляются в гости в соседнюю Россию для участия в ежегодном меж­дународном парусном лагере «Дружба». Там дети из нашей области, в том числе из степных сел, где нет Иртыша, учатся ходить на яхтах под парусами.

Без преувеличения – таких классных команд, как Дом гео­графии, в Казахстане немного, – активных, неравнодушных, с качественными и нужными проектами, с обширной системной деятельностью. И абсолютно для всех членов «ПавГео», включая директора Александра Вервекина, это деятельность волонтерская и неоплачиваемая. Домом географии они занимаются в свободное от основной работы время.

Про каждого из них можно с уверенностью сказать: это адал азамат – настоящий патриот, ответственный за себя, семью, страну. Они любят Павлодарскую область, любят Казахстан, любят науку – каждый свою – географию, ботанику, палеонтологию, геологию. Они любят делиться своими знаниями и своей любовью. Хотят постоянно добывать новые знания.

– Конечно, каждый человек вкладывает свои смыслы в понятие «адал азамат», мы воспринимаем его через призму «ПавГео», – отмечает Александр Вервекин. – Нам ведь повезло: мы нашли свое предназначение, применение своим способностям, интересам, талантам. Каждый член Дома географии нашел для себя мотивацию, и мы заряжаемся друг от друга. Если говорить о команде, то я никуда без Виталия Кожокара – он кандидат исторических наук, магистр географии, преподаватель географии в школе лицее № 8. Я ни шагу без Надежды Бектургановой – она много лет работает в историко-краеведческом музее имени Потанина, а в «ПавГео» она гид-экскурсовод. Данил Вервекин монтирует все наши видеоролики и фильмы. Геологи Дина Лепихина и Надеж­да Ларина – наши активисты, которые создали и ведут геологический музей. Артем Супоня долгое время вел клуб юных краеведов «Джурбай». В Ефремовке один из самых активных филиалов возглавляет Светлана Шин, в Новочерноярке и детским клубом, и цент­ром сельского краеведения при библио­теке руководит Оксана Паталаха, в Экибастузе активный пенсионер Анатолий Пырлик соз­дал при нашем филиале центр спортивного велотуризма «Восьмая миля». В Павлодаре сейчас руководит детским клубом Анастасия Лухманова, учитель английского языка и биологии в школе № 11 – наша новенькая, можно сказать, ведь только этим летом они с мужем вступили в ряды «ПавГео». В числе преданных общему делу – Лариса Гильдебранд из Козыкеткена, Майкен Коппаева из Зари, Сергей Горкун из Экибастуза, Иван Стариков из Павлодара и Максим Харитонов из Омска и многие другие, на кого можно положиться. И вообще, в наших рядах нет «мертвых душ». Каждый из нас дорожит членским билетом Дома географии и постоянно находит новые идеи для интересных и полезных проектов.