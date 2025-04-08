С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане уже совершили более 12 миллионов проездов по платным дорогам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол
Эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и ее ключевую роль в экономическом развитии страны.
Ниже приводится рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов (в порядке убывания), а также краткое описание их значимости:
1. Шымкент – граница Узбекистана (1,98 млн)
Крупнейший по загрузке маршрут, обеспечивающий ключевую связь между Казахстаном и Узбекистаном.
2. Алматы – Конаев (1,88 млн)
Важная магистраль для южного региона и туристов, желающих посетить Алматы и горные территории.
3. Шымкент – Тараз (1,2 млн)
Связывает два крупных города юга, облегчая деловые поездки и развитие регионального туризма.
4. Тараз – Кайнар (1,02 млн)
Ключевое звено, сокращающее время в пути и облегчая грузоперевозки.
5. Шымкент – Кызылорда (970 тыс.)
Стратегическое направление, ускоряющее торговлю и поставки товаров.
6. Алматы – Хоргос (929 тыс.)
Важная часть международного коридора с Китаем, стимулирующая приграничную торговлю.
7. Астана – Темиртау (768 тыс.)
Соединяет столицу с промышленным центром, поддерживая рост экономики центрального региона.
8. Конаев – Талдыкорган (712 тыс.)
Обеспечивает деловые связи и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
9. Щучинск – Кокшетау (613 тыс.)
Проходит через туристически привлекательные места, повышая потенциал внутреннего туризма.
10. Астана – Щучинск (609 тыс.)
Связывает столицу с курортной зоной, развивая оздоровительный и спортивный туризм.
11. Астана – Павлодар (481 тыс.)
Ускоряет транспортировку между столицей и промышленным центром на севере.
12. Кокшетау – Петропавловск (361 тыс.)
Улучшает логистику и связи между ключевыми городами севера.
13. Кызылорда – Аральск (260 тыс.)
Важна для жителей Приаралья, повышая доступность отдаленных районов.
14. Павлодар – Семей – Калбатау (225 тыс.)
Крупный коридор для восточного Казахстана, способствующий региональному развитию.
15. Уральск – граница РФ (Самара) (183 тыс.)
Ключевой участок сотрудничества с Россией, стимулирующий торговлю.
16. Павлодар – граница РФ (Омск) (170 тыс.)
Международное направление, укрепляющее экспортно-импортный потенциал.
17. Актобе – граница РФ (Оренбург) (124 тыс.)
Активно используется для грузового и пассажирского сообщения с Россией.
18. Уральск – граница РФ (Саратов) (108 тыс.)
Еще один маршрут, укрепляющий торгово-экономические связи с соседним государством.
19. Костанай – граница РФ (Троицк) (90 тыс.)
Надежный коридор между северным регионом Казахстана и приграничными областями РФ.
20. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (28 тыс.)
Важная магистраль для приграничной торговли и развития приграничных районов.
Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности, отметили в нацкомпании.