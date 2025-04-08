Какие платные дороги были более востребованы в Казахстане с начала года

Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

С начала 2025 года автомобилисты в Казахстане уже совершили более 12 миллионов проездов по платным дорогам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти цифры ярко демонстрируют растущую востребованность качественной дорожной инфраструктуры и ее ключевую роль в экономическом развитии страны.

Ниже приводится рейтинг наиболее популярных платных участков по количеству проездов (в порядке убывания), а также краткое описание их значимости:

1. Шымкент – граница Узбекистана (1,98 млн)

Крупнейший по загрузке маршрут, обеспечивающий ключевую связь между Казахстаном и Узбекистаном.

2. Алматы – Конаев (1,88 млн)

Важная магистраль для южного региона и туристов, желающих посетить Алматы и горные территории.

3. Шымкент – Тараз (1,2 млн)

Связывает два крупных города юга, облегчая деловые поездки и развитие регионального туризма.

4. Тараз – Кайнар (1,02 млн)

Ключевое звено, сокращающее время в пути и облегчая грузоперевозки.

5. Шымкент – Кызылорда (970 тыс.)

Стратегическое направление, ускоряющее торговлю и поставки товаров.

6. Алматы – Хоргос (929 тыс.)

Важная часть международного коридора с Китаем, стимулирующая приграничную торговлю.

7. Астана – Темиртау (768 тыс.)

Соединяет столицу с промышленным центром, поддерживая рост экономики центрального региона.

8. Конаев – Талдыкорган (712 тыс.)

Обеспечивает деловые связи и развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

9. Щучинск – Кокшетау (613 тыс.)

Проходит через туристически привлекательные места, повышая потенциал внутреннего туризма.

10. Астана – Щучинск (609 тыс.)

Связывает столицу с курортной зоной, развивая оздоровительный и спортивный туризм.

11. Астана – Павлодар (481 тыс.)

Ускоряет транспортировку между столицей и промышленным центром на севере.

12. Кокшетау – Петропавловск (361 тыс.)

Улучшает логистику и связи между ключевыми городами севера.

13. Кызылорда – Аральск (260 тыс.)

Важна для жителей Приаралья, повышая доступность отдаленных районов.

14. Павлодар – Семей – Калбатау (225 тыс.)

Крупный коридор для восточного Казахстана, способствующий региональному развитию.

15. Уральск – граница РФ (Самара) (183 тыс.)

Ключевой участок сотрудничества с Россией, стимулирующий торговлю.

16. Павлодар – граница РФ (Омск) (170 тыс.)

Международное направление, укрепляющее экспортно-импортный потенциал.

17. Актобе – граница РФ (Оренбург) (124 тыс.)

Активно используется для грузового и пассажирского сообщения с Россией.

18. Уральск – граница РФ (Саратов) (108 тыс.)

Еще один маршрут, укрепляющий торгово-экономические связи с соседним государством.

19. Костанай – граница РФ (Троицк) (90 тыс.)

Надежный коридор между северным регионом Казахстана и приграничными областями РФ.

20. Бейнеу – Акжигит (граница Узбекистана) (28 тыс.)

Важная магистраль для приграничной торговли и развития приграничных районов.

Платные автодороги не только ускоряют перемещение, но и создают устойчивую связь между городами и соседними государствами, способствуя развитию торговли, туризма и промышленности, отметили в нацкомпании.

#КазАвтоЖол #платные дороги #популярные направления

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