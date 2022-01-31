Какой будет погода для казахстанцев в феврале

Общество
3432
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Республике Казахстан на февраль 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, средняя температура воздуха в феврале на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1-2°, это будет связано с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.

На востоке страны влияние холодного антициклона из районов Таймыра и Восточной Сибири обусловит температуру воздуха около климатической нормы.

Количество осадков в феврале предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – на западе, в горных и предгорных регионах юга, юго-востока и востока Казахстана.

В начале первой декады Сибирский антициклон обусловит морозную и преимущественно малоосадочную погоду на большей части Казахстана, а на западе республики, с влиянием Западного и Южного циклонов, ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра до 15-20 м/с, туман и гололедные явления. Затем, с перемещением циклона в северо-восточном направлении, осадочная и ветреная погода ожидается и на остальной территории страны.

В первой половине первой декады февраля ожидается повышение дневных температур воздуха на юге и западе Казахстана.

В середине первой декады на севере и в центре страны прогнозируется ослабление морозов ночью от -10-20°С до -5-13°С, днем от -5-15°С до 0,-8°С.

На востоке республики в конце декады температурный фон повысится ночью от -18-23°С до -12-17°С, на северо-востоке от -28-33°С до -20°С, днем от -10-15°С до -5-10°С.

Во второй и третьей декадах февраля, с чередованием барических образований, ожидается неустойчивый характер погоды: вновь пройдут осадки (дождь, снег), с порывистым ветром, в северо-западной половине и на западе страны с метелью, на юге в отдельные дни с пыльной бурей.

В отдельные дни, с влиянием холодного антициклона из районов Восточной Сибири, предполагается понижение температурного фона:

- на западе и на северо-западе ночью до -12-22°С, днем до -3-10°С;

- в северной половине ночью до -20-35°С, днем до -13-18°С;

- в южной половине ночью до -8-15°С, днем до -5+3°С.

В отдельные дни, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, прогнозируется повышение температурного фона:

- на западе ночью до -5+1°С, днем до +2+8°С;

- на северо-западе, севере, в центре и на востоке ночью до -3-10°С, днем до -6+3°С;

- на юге, юго-востоке и на юго-западе ночью до -5+5°С, днем до +5+12°С.

Популярное

Все
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Не быть цыпленку табака?..
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Независимое и справедливое правосудие
Иметь или не иметь?
Закон и права знать обязаны
Visit Alatau
Подделки выдавали за оригинал
Уголь дорог, газ не всем доступен
Без «парадного» подъезда
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним
Полезное с приятным
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтеров
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Учеба для всей семьи
Главное – смелость и доблесть
Отправила в «нокаут» красота
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

В ВКО назвали системные проблемы в привлечении гастарбайтер…
Заманчивые перспективы «оранжевого золота»
Без «парадного» подъезда
Онлайн-шопинг и риски, связанные с ним

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]