Какую сумму незаконно выведенных за рубеж средств вернули в Казахстан

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам в Мажилисе озвучил возвращенную сумму незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Kazpravda.kz .

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«На сегодняшний день возвращено около 670 миллиардов тенге. Это официальные данные. Эту информацию предоставляет Генеральная прокуратура», – отметил глава Минфина.

Напомним, в ноябре прошлого года в Генпрокуратуре сообщили, что государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге. Из стран дальнего зарубежья возвращено порядка 400 млн долларов.