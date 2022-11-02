Активы более чем на 630 млрд тенге возвращены государству – Генпрокуратура

Сегодня под председательством генерального прокурора состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Открывая мероприятие, Берик Асылов проинформировал о результатах работы комиссии за 5 месяцев текущего года.

В частности, государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 630 млрд тенге. Из стран дальнего зарубежья возвращено порядка 400 млн долларов.

«По актам надзора возвращено более 140 тысяч гектаров незаконно предоставленных или неиспользуемых по целевому назначению земельных участков на 5 млрд тенге.

В таможенной сфере по результатам прокурорской проверки в бюджет поступило 57 млрд тенге.

В суды предъявлены 13 исков о возврате государству имущества стоимостью в 13,5 млрд тенге.

В Верховный суд внесено 23 протеста по пересмотру судебных актов, состоявшихся в пользу олигополий. На сегодняшний день из них удовлетворено 16. По ним ожидается пополнение бюджета на 23 млрд тенге. Еще 7 протестов находятся на рассмотрении», – перечислил генпрокурор.

Глава надзорного органа особо подчеркнул роль каждого уполномоченного органа, задействованного в реализации поручения главы государства в данной сфере.

Он также напомнил, что каждое решение Комиссии по возврату активов должно приниматься взвешенно и только в рамках требований закона, не допуская фактов вмешательства и давления на добросовестный бизнес.

По итогам заседания приняты решения по дальнейшему повышению эффективности работы комиссии.