КамАЗ угодил в кювет в попытке объехать полицейский пост на закрытой трассе

В Костанайской области водитель КамАЗа попытался объехать полицейский пост и оказался в кювете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В регионе неделю держатся сильные морозы. Дороги как областного, так и республиканского значения перекрываются для грузового и общественного транспорта.

13 декабря в Мендыкаринском районе водитель КамАЗа, перевозившего 26 голов крупного рогатого скота, на объездной автодороге Костанай – Введенка попытался объехать полицейский пост и из-за гололеда съехал в кювет.

Спасать горе-водителя пришлось сотрудникам Мендыкаринского отдела полиции, которые перекрывали дорогу.

Полицейские до утра обеспечивали оцепление грузового авто. Утром машину благополучно вызволили из кювета.

Водитель и животные не пострадали.

Однако стражи порядка установили просроченные справки на 11 голов скота. Собранный материал направлен для разбирательств в ветеринарную инспекцию.

За день до этого недалеко от поселка Октябрьский города Лисаковска участковый инспектор полиции Данабек Игымбердиев в 5 часов утра отбуксировал автомобиль, который застрял в снегу.

В департаменте полиции призывают водителей не игнорировать сообщения об ухудшении погоды и перекрытии автодорог.