Канат Бозумбаев о ситуации в Костанайской области: Необходимые ресурсы будут выделены

Вице-премьер – заместитель руководителя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Как сообщает пресс-служба правительства, он ознакомился с ситуацией в Амангельдинском, Жангельдинском районах и городе Аркалыке, где объявлен режим ЧС.

Канат Бозумбаев с главой региона Кумаром Аксакаловым осмотрели подтопленные дома в селе Амангельды Амангельдинского района, изучили состояние подъездных путей к райцентру, посетили волонтерский центр по оказанию помощи населению. Организатор центра Айбек Танабаев рассказал, что гуманитарная помощь в район продолжает поступать. За 3 дня сюда привезли свыше 20 тонн продуктов питания, одежды и средств гигиены.

В Жангельдинском районе Канат Бозумбаев побывал на месте прохождения паводка в селе Колкамыс, а также встретился с жителями села Кокалат, пострадавшими от наводнения.

В ходе облета местности проведен осмотр аварийного моста дороги районного значения «Аркалык – Екидин», о паводковой ситуации в селе Екидин доложил аким города.

Далее Канат Бозумбаев встретился с жителями села Кызылжулдыз, размещенных в эвакуационном пункте в здании общежития политехнического колледжа.

Областной оперативный штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода дислоцируется в Аркалыке. Функционируют областной, городские и районные оперативные штабы во всех регионах области. Создана комиссия по оценке ущерба.

По южному региону Костанайской области подтопленными остаются 75 частных жилых домов. На контроле находится 13 переливов и 7 размывов автодорог (1 мост, 6 дорожных полотен). Без транспортного сообщения находятся 12 населенных пунктов. Эвакуировано 1,2 тысяч человек, из них 408 детей.

Продолжается работа по откачке талой воды и укладке мешкотары. С начала паводка откачано более 686,2 тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более 16 тысяч мешкотары и отсыпано 1,3 тысяч тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействованы 1,7 тысяч человек, 517 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 2 воздушных судна.

В ходе поездки Канат Бозумбаев провел ряд встреч с акимами районов и города, руководителями областных служб и ведомств. Вице-премьер дал ряд поручений по дальнейшему проведению аварийно-спасательных работ, обеспечению эвакуированных людей всем необходимым, оценке ущерба, восстановлению поврежденных домов и объектов инфраструктуры.