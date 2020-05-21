​Капуста «под градусом»

В Восточном Казахстане при проверке транспорта на блокпос­ту обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя.

В Зайсанском районе в соответствии с санитарными требованиями на время карантинных ограничений на участке «Сатпай» действует блокпост. В ходе проверки больше­грузного автомобиля, следовавшего по «зеленому коридору», полицейские обратили внимание на явное волнение водителя. При дальнейшем осмотре груза выяснилось, что в прицепе под кочанами капусты и мешками с картофелем спрятаны ящики с пластиковыми бутылками от 0,5 до 5 литров общим объемом почти 750 литров. Документов, как несложно догадаться, у водителя на эту партию не было.

– Как показала экспертиза, 49-летний местный житель перевозил 32-процентную спиртосодержащую жидкость, – рассказали в пресс-службе областного департамента полиции. – Возбуждено административное производство по части 3 статьи 282 КоАП РК по факту нарушения законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Материалы направлены в административный суд для дальнейшего процессуального решения.