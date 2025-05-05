Правонарушителей оштрафовали за незаконное соглашение между предприятиями, которое было направлено на ограничение конкуренции на рынке

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АЗРК по Костанайской области завершено расследование в отношении 5 компаний: ТОО «BW-invest», ТОО «Шебер-СВТ», ТОО «ТочкаОпта», ТОО «ДД и компания» и ТОО «Reliable partner 2017» по признакам картельного сговора, сообщает Kazpravda.kz

Данные компании выступали в госзакупках как поставщики стальных труб.

«Все участники картельного сговора были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа, подлежащая взысканию, составила 18,2 млн тенге, с конфискацией монопольного дохода в сумме 28,4 млн тенге», – сказано в информации.

Постановления суда вступили в законную силу.

Также Департамент АЗРК в адрес участников картельного сговора внес предписания о недопущении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.