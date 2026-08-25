С начала года в стране ликвидировали 17 нарколабораторий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 7 месяцев текущего года выявлено 4,5 тысячи наркоправонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz. Ликвидировано 17 очагов производства "синтетики". Пресечена деятельность 7 ОПГ, в отношении которых возбуждено 12 дел. Задержаны 9 лидеров и 41 участник.

Объем изъятого "порошка" составил 865 кг — это миллионные дозы синтетических наркотиков, которые не допущены в незаконный оборот. Речь идет о десятках тысяч предотвращенных случаев зависимости, сохраненном здоровье граждан и спасенных человеческих жизнях.

Особую обеспокоенность вызывает вовлечение подростков в наркосреду. Задержано 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков.

Наряду с оперативно-профилактическими мероприятиями принимаются меры по подрыву финансовой составляющей наркобизнеса. Заморожено 10 тысяч карт-счетов на сумму 258 млн тенге. Ограничены транзакционные операции по 215 тысячам иностранных карт-счетов, задействованных в теневых финансовых схемах наркоторговли. Заблокировано 8,5 тыс. наркосайтов. Антинаркотическая политика государства нацелена на создание надежного заслона на пути распространения наркотиков, представляющих угрозу генофонду нации. Данная работа будет продолжена.



