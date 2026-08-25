С начала года в стране ликвидировали 17 нарколабораторий

Закон и Порядок

МВД продолжает реализацию принципа "Закон и порядок".

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 7 месяцев текущего года выявлено 4,5 тысячи наркоправонарушений, сообщает  Kazpravda.kz  со ссылкой на Polisia.kz. Ликвидировано 17 очагов производства "синтетики". Пресечена деятельность 7 ОПГ, в отношении которых возбуждено 12 дел. Задержаны 9 лидеров и 41 участник.

Объем изъятого "порошка" составил 865 кг — это миллионные дозы синтетических наркотиков, которые не допущены в незаконный оборот. Речь идет о десятках тысяч предотвращенных случаев зависимости, сохраненном здоровье граждан и спасенных человеческих жизнях.

Особую обеспокоенность вызывает вовлечение подростков в наркосреду. Задержано 55 несовершеннолетних, из них 32 причастны к сбыту наркотиков. 

Наряду с оперативно-профилактическими мероприятиями принимаются меры по подрыву финансовой составляющей наркобизнеса. Заморожено 10 тысяч карт-счетов на сумму 258 млн тенге. Ограничены транзакционные операции по 215 тысячам иностранных карт-счетов, задействованных в теневых финансовых схемах наркоторговли. Заблокировано 8,5 тыс. наркосайтов. Антинаркотическая политика государства нацелена на создание надежного заслона на пути распространения наркотиков, представляющих угрозу генофонду нации. Данная работа будет продолжена.

 

#МВД #закон и порядок #нарколаборатории

Популярное

Все
На высоком профессиональном уровне
После ремонта – снова ремонт?
Дрон патрулирует Балхаш
Спрос превышает предложение
Как привить культуру чтения детям?
Создают IT-сообщество
ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
Рыбные запасы увеличатся
Используется кластерный подход
С грядки – на прилавок
На стареньких авто – через полмира
Готовь рюкзак летом
В Аршалы снова празднуют новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Малахова Д. М.
Воплощение конституционного принципа равных возможностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сагимбаева Е. А.
Потенциал науки для сильных регионов
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сулейменова Т. М.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Ластаева А. Е.
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Перспективы медных переделов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
На основе принципа «Закон и Порядок»
Высокий международный интерес
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Курсай. Двенадцать лет спустя
Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Учебные программы пересмотрели в Казахстане: какие предметы появятся в школах
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Казахстан вошел в число самых безопасных стран для туристов
В ритме вальса
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Казахстанский финал в Японии
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения

Читайте также

20-летнюю закладчицу осудили на 7 лет тюрьмы
Полиция пресекла в TikTok опасные игры 56-летнего стримера
Два брата наладили масштабное производство «синтетики» в Эк…
Водитель скрыл госномер бумагой в Жамбылской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]