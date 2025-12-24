Предприятие, расположенное в Индустриальном парке №1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами

Фото: пресс-служба Президента РК

В рамках поездки по Астане Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.

В Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.

В беседе с представителями трудового коллектива Глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.