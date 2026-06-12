Токаев: Выражение «Қазақ-қырғыз – бір туған» отражает историческую истину

Фото: пресс-служба Президента РК

Приветствуя Марлена Маматалиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость его первого официального визита в Казахстан для укрепления двусторонних отношений.

– Мы рады, что Вы посещаете нашу страну. Ваш визит имеет большое значение. Уверен, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Выражение «Қазақ-қырғыз – бір туған» отражает историческую истину. Будучи братьями, мы и впредь будем укреплять наши добрососедские отношения. Экономика Кыргызской Республики развивается высокими темпами. Мы поддерживаем эту положительную тенденцию. Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. По этому знаменательному случаю я уже направил свои поздравления Президенту Садыру Нургожоевичу Жапарову, – сказал Президент.

В свою очередь Марлен Маматалиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи, а также передал слова приветствия Президента Садыра Жапарова.

– Хотел бы заверить Вас, что кыргызская сторона поддерживает реализуемые под Вашим руководством масштабные конституционные реформы, закладывающие прочную основу для построения справедливого и прогрессивного Казахстана. Искренне желаю Вам и братскому народу Казахстана мира, процветания и дальнейших успехов в реализации намеченных реформ, – заявил спикер Жогорку Кенеша.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей и эффективного законодательного обеспечения двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Состоялся содержательный и предметный обмен мнениями по вопросам проводимых в двух странах системных социально-экономических преобразований.

Собеседники подтвердили приверженность всестороннему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Кыргызстана.