Кайрат Сунтаев освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК

Указы и распоряжения
84
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Этот пост он занял в марте 2020 года

Фото: kt.kz

Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Сунтаев Кайрат Имятович окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1987−1992), юрист.

С 1992 по 1993 год — следователь прокуратуры Краснокутского района Павлодарской области.

С 1993 по 1994 год — следователь прокуратуры Павлодарской области.

С 1994 по 1995 год — прокурор по надзору за следствием и дознанием в органах Министерства внутренних дел РК, старший прокурор следственного управления Генеральной прокуратуры РК.

С 1995 по 1997 год — старший прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК.

С 1997 по 1998 год — прокурор Ерементауского района Акмолинской области.

С 1998 по 2000 год — прокурор Алматинского района г. Астаны.

С 2000 по 2002 год — заместитель прокурора г. Астаны.

С 2002 по 2004 год — заместитель директора юридического департамента KEGOC.

С 2004 по 2006 год — заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г. Астане.

В 2006 году — исполняющий обязанности начальника Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК; начальник Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел РК.

С 2006 по 2007 год — заместитель председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел РК.

С 2007 по 2008 год — и. о. председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел РК.

С 2008 по 2009 год — начальник ДВД Атырауской области.

С 2009 по 2010 год — заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области.

С 2011 по 2014 год — инспектор отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК.

С 2014 по 2016 год — руководитель Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Актюбинской области.

С 2016 года — руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

С 2018 по 2019 год - руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В марте 2020 года был назначен заместителем министра внутренних дел РК.

#МВД #распоряжение #должность #заместитель #освобождение #Кайрат Сунтаев

Популярное

Все
Возврат активов: во благо народа и национальной экономики
Уходящий год стал показательным для строительного сектора республики
Бдительность без праздников и выходных
В столице подвели итоги 2023 года в сфере туризма
«Арлан» уже не обойти
Заманчивые перспективы
Реформы для развития
Зеленый уголок на месте мини-рынка стал лучшим подарком шымкентцам к Новому году
Селам возвращают пастбища
Помощь особенным детям
Умеренность, баланс и забота о здоровье
И в дождь, и в снег
Чтобы сделать семьи счастливыми
В благодарность за спасение
Достичь бюджетной гармонии
В гости к сказке
Спецпособие по SMS
Расходы нужно подтверждать!
Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ
Призвана призванием
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
Найти работу в проактивном формате
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств в РК – подписан закон
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Ерлан Оразбай освобожден от должности заместителя управляющ…
Спецсоцвыплату будут получать работники вредных производств…
Президент подписал план действий в области прав человека и …
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]