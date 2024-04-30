Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте

Его оштрафовали на 74 тыс. тенге

Фото: instagram.com/kair_n

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас оказался в центре скандала после использования нецензурной лексики во время своего последнего концерта, сообщает Kazpravda.kz.

"Певец, попавший с нецензурной бранью в общественном месте на видео, привлечен к ответственности. За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП", - отметил информационный медиапортал МВД РК.

Это уже не первый привод певца в полицию. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности.