Кайрата Нуртаса наказали за нецензурную брань на концерте
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Его оштрафовали на 74 тыс. тенге
Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас оказался в центре скандала после использования нецензурной лексики во время своего последнего концерта, сообщает Kazpravda.kz.
"Певец, попавший с нецензурной бранью в общественном месте на видео, привлечен к ответственности. За мелкое хулиганство ему наложен штраф в размере 20 МРП", - отметил информационный медиапортал МВД РК.
Это уже не первый привод певца в полицию. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности.