Казахстан – Германия: партнерство, проверенное временем

В Казахстан Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева. Вчера в Астане президенты не только провели переговоры в Акорде (тет-а-тет и вместе с членами делегаций), но и приняли участие в двух больших двусторонних форумах – деловом и встрече ректоров вузов.

Учитывая тот факт, что за более чем 30 лет сотрудничества Казахстан и Германия наладили взаимодействие по самому широкому спектру вопросов, повестка переговоров в Астане была ожидаемо насыщенной. Сфер, представляющих взаимный интерес для обеих стран, у нас много, и встреча Касым-Жомарта Токаева и Франка-Вальтера Штайнмайера в казахстанской столице, а также будущий визит Президента Казахстана в Германию (запланированный на осень), безусловно, придадут импульс двусторонним отношениям, будут способствовать наращиванию и углублению стратегического партнерства.

В Астану Президент ФРГ прибыл еще 19 июня, но официальная встреча и основные переговоры в Акорде состоялись вчера. Как предусматривает протокол, в резиденции высокого гостя встретил лично Касым-Жомарт Токаев. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Германии.

Перед встречей в расширенном составе с участием делегаций двух стран Касым-Жомарт Токаев­ и Франк-Вальтер Штайнмайер решили побеседовать тет-а-тет: они обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, в том числе укреп­ление политического диалога, углубление сотрудничества в торгово-экономической, инвес­тиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах. Обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Подчеркнута была в ходе беседы и важность активизации взаимо­действия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимо­выгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, «зеленой» энергетики и промышленности.

Переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договоренности о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономичес­кой повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал беседу как «подробный, очень откровенный обмен мнениями» по многим вопросам, касающимся двустороннего сот­рудничества, взаимодействия в международных организациях, геополитической ситуации в мире.

Много сфер, много перспектив

На переговорах в расширенном составе, приветствуя немецкую делегацию во главе с Президентом Германии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Франка-Вальтера Штайнмайера открывает хорошие возможности для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества между Казах­станом и Германией.

– Мы с нетерпением ожидали Вашего визита, который является очень важным с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничест­ва между нашими странами. Германия – один из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. Мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях, – подчерк­нул Глава государства.

Ключевым в повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического взаимодействия. Не только Германия – один из важнейших торгово-экономических и инвестиционных парт­неров Казахстана в ЕС, но и для ФРГ наша страна – крупнейший партнер в Центральной Азии. Как отметил Глава государства, более 80% объема внешней торговли Германии со странами региона приходится именно на Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что сфер взаимодействия у наших двух стран очень много – это энергетика, обрабатывающая промышленность, машинострое­ние, транспорт и логистика, возоб­новляемые источники энергии, редкоземельные металлы, сельское хозяйство.

На переговорах Президент Казахстана отдельно пригласил немецкие компании инвестировать в «зеленую» энергетику. В частности, стороны приветствовали запуск строительства завода по производству «зеленого» водорода, реализуемого немецко-шведской компанией Svevind Energy. Объем инвестиций в этот проект составляет 50 млрд долларов.

Наряду с этим президенты обсудили развитие взаимовыгодной кооперации в горнодобывающей отрасли и геологоразведке. Касым-Жомарт Токаев заявил, что немецкие предприниматели могут рассчитывать на полную поддержку со стороны Правительства нашей страны.

Как анонсировалось ранее, визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан не ограничится только Астаной – он намерен посетить также Мангистаускую область (к слову, первым из европейских лидеров). Глава нашего государства приветствовал визит Президента ФРГ в Актау, где он планирует ознакомиться с огромным экономическим потенциалом региона, посетить морской порт и не только.

– Я высоко оцениваю Ваше решение по поводу поездки в Мангистаускую область. Считаю, что это станет демонстрацией наших достижений в деловом сотрудничестве, – сказал Глава государства.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава нашего государства отметил растущую роль Казахстана в качестве важного регионального хаба, на долю которого приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай – Европа. Президент подчеркнул стратегическую значимость этого транспортно-логистического коридора, соединяющего рынки Востока и Запада. В прошлом году по данному маршруту было перевезено около 1,7 млн тонн грузов, что в два раза превышает показатель 2021-го.

Кроме того, главы государств рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и сфере альтернативных источников энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил признательность Главе нашего государства за приглашение посетить Астану и теплое гостеприимство на казахской земле. Он отметил продуктивность переговоров в узком формате и важность реализации совместных проектов.

Федеральный Президент подтвердил оценки Главы нашего государства относительно двусторонних контактов Казахстана и Германии. Он подчеркнул, что у наших двух стран «за плечами» не только более 30 лет дипломатических отношений, но и динамичное сотрудничество во многих сферах на современном этапе, большие перспективы развития.

– Немецкие компании инвестируют значительные средства в Казахстан, и это не ограничивается только экономикой, – отметил Франк-Вальтер Штайнмайер. – Мы действительно солидарны с господином Президентом Токаевым и с огромным уважением относимся к проводимым масштабным реформам в Казахстане. В Германии хорошо известно, что лично Вами и Вашим Правительством проводится работа по противодействию коррупции, введен мораторий на смертную казнь, создан Конституционный суд, укреплен Парламент. Думаю, все это хорошо известно в мире и служит доказательством того, что Вы следуете курсу, который Вы показали народу Казахстана и миру, – сказал Федеральный Президент, обращаясь к казахстанскому лидеру.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

Соглашения и меморандумы

По итогам переговоров в Акорде в присутствии глав государств был подписан пакет документов, которые будут способствовать укреплению и развитию сотрудничества Казахстана и Германии в самых разных сферах.

Так, Меморандум о сотрудничестве подписан между Министерством науки и высшего образования РК и Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.

Министерство национальной экономики РК и Федеральное министерство экономики и борьбы с изменением климата ФРГ подписали Совместное заявление о намерениях о сотрудничестве по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана.

Меморандумы о взаимопонимании заключили: Национальная геологическая служба и Федеральный институт геологических наук и природных ресурсов (BGR), а также АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компания «Rhenus SE & Co. KG».

Также подписаны соглашения: о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз»; о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между «DB Engineering & Consulting GmbH» и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», о совместной деятельности по геологоразведке твердых полезных ископаемых и их переработке.

Кроме того, в рамках визита было подписано Соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии. Как ожидается, во время визита в Актау Президент ФРГ примет участие в его открытии.

– Подписание консорциального партнерского соглашения о создании на базе Каспийского университета имени Есенова в Актау впервые в нашей истории немецкого инженерного института – очень важное событие. Теперь наши граждане смогут получить немецкое техническое образование в Казахстане. Консорциум формируется из восьми ведущих немецких университетов. На первом этапе заходят четыре – Берлинский технический, Гамбургская школа прикладных наук, Технический университет Вильдау и Дармштадтский технический университет. Институт в Актау будет обеспечивать прикладными исследованиями и кадрами большое производство «зеленого» водорода, создающееся в Мангистауской области. Водород сейчас становится одним из ключевых альтернативных источников энергии. Например, в автомобилестроении все ключевые автоконцерны запускают проекты по водородомобилям. И наша страна может стать одним из ключевых поставщиков «зеленого» водорода, а наш Казахско-Немецкий инженерный институт – главным источником инноваций, прикладных исследований и кадров для этой перспективнейшей отрасли, – отметил министр высшего образования и науки Саясат Нурбек.

Еще один документ, подписанный по итогам переговоров, – Договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Республики Казахстан по технологии «Siemens».

Курс на сближение

Итоги двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер подвели на совместном пресс-брифинге.

Глава государства выразил благодарность Президенту Германии за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом. Он отметил, что за 31 год, прошедший с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией, сформировался политический диалог на высоком уровне, динамично развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, расширилась сфера культурно-гуманитарных связей.

– Отмечу наличие большого потенциала в вопросах активизации нашего партнерства. В частности, важное значение имеет реализация совместного проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области. Нужно готовить специалистов на основе передовых немецких технологий и опыта. На днях в Актау откроется Казахско-Немецкий институт инжиниринга. Несомненно, эти проекты дадут хорошую возможность для обмена опытом между студентами и специалистами двух стран, позволят обеспечить экономику и производство квалифицированными кадрами, – сказал Президент РК.

Как отметил Глава государства, немаловажную роль в укреплении отношений между двумя странами играют гуманитарные связи. Так, в Казахстане проживают 226 тыс. этнических немцев, которые вносят значимый вклад в развитие страны. В Германии же живут свыше 1 млн выходцев из Казахстана.

– Это «золотой мост», укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углублять сотрудничество в этой области, – заявил Глава государства.

Большое внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению путей развития торгово-экономических отношений. Глава нашего государства вновь напомнил, что Казахстан является основным партнером ФРГ в Центральной Азии. В прошлом году объем взаимного товарооборота составил около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четверку главных стран по поставке нефти в эту страну.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимоотношения, основанные на формуле «сырье в обмен на технологии», будут эффективными для обеих сторон.

– Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны. Для эффективной реализации запланированных проектов необходимо решение ряда задач, которые мы обсудили с господином Штайнмайером, – сказал Президент.

В их числе – наращивание транспортно-логистических связей. Он подчеркнул, что сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор». В ходе переговоров лидеры подчеркнули необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры, которая имеет большие перспективы. А также обсудили внедрение казахстанских проектов в инициативы, реализуемые в рамках действующей в Европейском союзе стратегии Global Gateway.

В ходе мероприятия Президент также поделился мнением по вопросам международной повестки дня. Он подчеркнул, что Казахстан обеспокоен политической и экономической напряженностью в мире, и вновь заявил, что все проблемы должны решаться мирным путем во благо людей и будущих поколений.

Казахстан, по словам Главы нашего государства, готов активно участвовать в разрешении конфликтов дипломатическим путем.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины.

– Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели. Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях, – сказал Президент.

В свою очередь Федеральный Президент Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Главу нашего государства за гостеприимство. Говоря об укреплении сотрудничества двух стран, он так же, как и казахстанский коллега, особо отметил вклад в этот процесс живущих в Казахстане этнических немцев и ныне живущих в Германии выходцев из Казахстана.

– Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым, – отметил Президент ФРГ. – Своим визитом в Вашу страну хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими государствами и выразить посыл о том, что мы хотим, как Вы подчеркнули, в нынешней напряженной международной обстановке, большего и тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии. Мы согласны в том, чтобы в ближайшие годы сделать наши отношения еще более тесными, особенно учитывая те огромные вызовы, с которыми мы сталкиваемся – будь то международная обстановка или борьба с изменением климата, – заявил он.

Кроме того, Федеральный Президент Германии в своем выступлении отметил возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Образовательные связи

Вчера президенты Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер также приняли участие в Форуме ректоров казахско-немецких вузов.

Как отметил Глава нашего государства, – это знаковое событие в сфере образования и науки страны, которое позволит расширить казахско-немецкое сотрудничество. Он поблагодарил за участие в форуме Президента Германии и представителей немецких университетов, которые специально приехали в Астану.

– У нас есть огромные возможности для укрепления связей во многих областях, включая науку и технологии. Действительно, у меня есть мечта превратить Казахстан в исследовательский хаб здесь, в Евразии, и в этом отношении участие немецких университетов сыграет чрезвычайно важную роль в воплощении моей мечты в реальность. Когда мы говорим о существующих возможностях, конечно, мы делаем акцент на укреплении нашего экономического партнерства. Я ценю активное участие немецких инвесторов в развитии нашей экономики. Что касается Правительства Казахстана, то мы сделаем все возможное для того, чтобы присутствие бизнес-сообщества, было длительным и, конечно, безопасным. Мы обсудили все меры, которые будут приняты Правительством Казахстана для того, чтобы ваше присутствие как в бизнесе, так и в экономике в целом, включая научную сферу, было очень успешным, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан придает большое значение вопросам развития и поддержки науки и технологий, а также усиления потенциала отечественных вузов.

– Это мой личный приоритет как Главы государства. Нам предстоит пройти долгий путь, но я абсолютно уверен, что все препятствия на этом пути будут успешно преодолены. Потому что наши обязательства в этом отношении абсолютно ясны, – подчеркнул Президент РК. – Я призвал Министерство науки и высшего образования быть более активным, бизнес-ориентированным, в том числе на достижение этих целей. В своих выступлениях всегда повторяю, что нам нужно сосредоточиться на высоких технологиях. У нас много университетов, которые дают отличное образование, но тем не менее нам нужен ваш опыт в этом отношении. Германия является ведущей страной в плане предоставления образования, способствующего гораздо более продвинутому технологическому развитию многих стран.

Глава государства отметил: подобные встречи позволяют обмениваться опытом и налаживать взаимовыгодные связи. Он выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать повышению научного потенциала двух стран.

– Хотел бы выразить свою признательность моему коллеге, Президенту Штайнмайеру, за то, что он пригласил сюда такую авторитетную делегацию ученых из Германии. И, конечно, мы обеспечим все необходимые условия для успешной совместной работы. Я верю, что наше сотрудничество, наша дружба, наша солидарность будут абсолютно успешными, – сказал Президент Казахстана.

В ходе форума ректоров также выступил Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который отметил важность сотрудничества двух стран в сфере высшего образования, научных исследований и обучения студентов.

В рамках мероприятия был подписан ряд соглашений между высшими учебными заведениями Казахстана и Германии. В целом в работе Форума ректоров приняли участие представители 11 германских и 25 казахстанских технических университетов.

Решительность, точность, ответственность

Также вчера в Астане с участием глав двух государств состоялся Казахстанско-Германский бизнес-форум.

Открывая его, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Штайнмайера за приглашение руководителей ведущих немецких компаний в рамках своего государственного визита в Казахстан.

– На сегодняшний день компании Германии инвестировали почти 6 миллиардов долларов в нашу экономику. Примечательно, что около 90% этих инвестиций приходится на несырьевой сектор, – привел цифры Глава государства. – В нашей стране насчитывается более 1 000 активно действующих компаний с немецким капиталом. Многие из них являются всемирно известными брендами, другие – семейными предприятиями среднего размера. Казахстан тепло приветствует все немецкие компании, большие или малые. Мы ценим немецкий подход к бизнесу, основанный на решительности, точности и ответственности. Эти качества имеют ключевое значение для успеха в бизнесе, – отметил он.

Как сообщил Президент Казахстана, в ходе переговоров с Президентом Штайнмайером была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества по совместной разведке и разработке природных ресурсов. По его словам, это придаст реальное содержание межправительственному Соглашению о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах.

Кроме того, в выступлении было акцентировано внимание на больших перспективах в сферах транспорта и логистики.

– Казахстан стратегически расположен в сердце Евразии. На нашу страну приходится 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. В нашей новой геополитической реальности «Средний коридор» становится все более значимым. Это самый короткий и также самый устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. Начиная с 2022 года грузовые перевозки по Каспийскому коридору в страны Европейского союза увеличились вдвое. Чтобы поддерживать растущие объемы торговли между Востоком и Западом, мы работаем над модернизацией нашей инфраструктуры и устранением узких «горлышек». Мы намерены увеличить пропускную способность казахстанских портов до 30 миллионов тонн, – сказал Президент Казахстана.

В выступлении Главы государства в качестве одного из наиболее перспективных секторов для дальнейшего сотрудничества были также отмечены возобновляемые источники энергии.

По словам Президента, у Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем «зеленого» водорода. Подписана сделка на 50 млрд долларов по его производству с компанией SVEVIND Group. Производство водорода может открыть двери для выпуска экологически чистой стали, алюминия и других металлов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность наращивания сотрудничества в сфере инноваций, цифровизации и развития человеческого капитала. В этой связи он приветствовал предстоящее открытие Казахско-Немецкого института инжиниринга при Каспийском государственном университете в Актау и Казахско-Немецкого института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете, которые будут способствовать дальнейшему повышению человеческого капитала и конкурентоспособности в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступили Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, глава Федерального министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп.